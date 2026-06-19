Η νέα μασκότ του Μουντιάλ υποστηρίζει ανοιχτά Μεξικό - Ο Μέρλιν, το παπί, δεν είναι διόλου αμερόληπτος

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει αποκτήσει μία άτυπη μασκότ. Ο Μέρλιν φοράει τα χρώματα του Μεξικό και κραυγάζει δυνατά όταν βλέπει τους παίκτες της εθνικής του. Πρόκειται για πάπια.
Το 2χρονο οικόσιτο παπί έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο ένθερμός υποστηρικτής του Μουντιάλ και με κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει το γιατί.
Πρωτοεμφανίστηκε μετά τη νίκη του Μεξικό στον εναρκτήριο αγώνα με τη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου.
Την ώρα που οι οπαδοί πανηγύρισαν την επιτυχία, ο Μέρλιν τριγύριζε μέσα στην πολυκοσμία και κέρδισε όλη την προσοχή. Ποιος θα μπορούσε να στρέψει το βλέμμα άλλου από την πάπια με την πράσινη εμφάνιση και τις ειδικά σχεδιασμένες κάλτσες;
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Ο Μέρλιν είναι το κατοικίδιο της υπαίθριας πωλήτριας ποτών Κάρλα Γκόμεζ, σύμφωνα με το Reuters.
Η μαμά του είπε στο πρακτορείο ότι συνήθως πουλάει ποτά στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού με τον γιο της Κρίστιαν και τον Μέρλιν, και μέχρι πρόσφατα, η πάπια δεν είχε τραβήξει ιδιαίτερη προσοχή.
«Για εμάς ήταν πραγματικά έκπληξη. Το γεγονός ότι ο Μέρλιν είναι η ανεπίσημη μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου... νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και πάνω απ' όλα που ο κόσμος αγαπά την πάπια μου».
Ο Μέρλιν κλήθηκε να προβλέψει και το αποτέλεσμα του αγώνα του Μεξικό με τη Νότια Κορέα και - προφανώς - επέλεξε τη σημαία της χώρας του. Και είχε δίκιο, γιατί πράγματι οι Μεξικανοί αναδείχθηκαν νικητές.
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