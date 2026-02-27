Η ομάδα του NBA που συνδέεται με τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία

Το επικοινωνιακό show του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ που παίζεται σε καθημερινή βάση σε ψηφιακά και τηλεοπτικά media, ενώ ο στρατός καταστολής ICE σκοτώνει πολίτες, έχει καταφέρει μαεστρικά να επισκιάσει όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία. Σαν κάποιο αόρατο χέρι να πάτησει παύση στο video, ζούμε την αυταπάτη πώς όσο ο Τραμπ είναι στο επικεντρο των media παγκοσμίως, ο αντίστοιχος στρατός του Βλάντιμιρ Πούτιν σκοτώνει καθημερινά Ουκρανούς, μεχρί να πραγματώσει επιτέλους τα αποικιοκρατικά του απωθημένα.

Σε αυτό το νοσηρό σκηνικό, δημιουργούνται συνδέσεις που μέχρι χθες έμοιαζαν ασύλληπτες. Επιχειρηματίες με μυθική οικονομική δύναμη αγοράζουν φαντεζί εταιρείες και διασκεδάζουν το αθώο κοινό, ενώ οι πιο σοβαρές τους δουλειές γίνονται στο μπάκραουντ. Αναφερόμαστε φυσικά στην περίπτωση του ιδιοκτήτη των Memphis Grizzlies, Ρόμπερτ Πέρα και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που κατασκευάσει η εταιρεία της οποίας είναι CEO (Ubiquiti).

Εξηγούμε

Η Ubiquiti είναι μια τεχνολογική εταιρεία που σχεδιάζει και πουλά εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας. Η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ιδρύθηκε το 2003 από τον Πέρα, ο οποίος έγινε ιδιοκτήτης των Grizzlies το 2012.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Hunterbrook Media, εξοπλισμός Wi-Fi της Ubiquiti εμφανίζεται να χρησιμοποιείται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Ο εξοπλισμός φέρεται να έχει βοηθήσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί drones που έχουν στοχεύσει αμάχους στην Ουκρανία.

«Χωρίς την Ubiquiti, αυτά τα drones στη Ρωσία, που οδηγούν σε σφαγές, δεν θα λειτουργούσαν», δήλωσε ο ρεπόρτερ του Hunterbrook, Σαμ Κόπελμαν, σε εμφάνιση του στο podcast “Pablo Torre Finds Out” στις 27 Ιανουαρίου. «Θα πετούσαν στα τυφλά».

Το Hunterbrook χρησιμοποιήσει ρεπόρτερ ο οποίος υποδύθηκε τον Ρώσο αξιωματικό προμηθειών και επικοινώνησε Ρώσους προμηθευτές και διανομείς της Ubiquiti (σατανικό!). Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι πολλοί προμηθευτές συμφώνησαν να διανείμουν τον εξοπλισμό που παράγεται από την Ubiquiti.

Αποτελεί ερωτιματικό το πώς έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι συναλλαγές, καθώς αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν το εμπόριο και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με συγκεκριμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία.

«Υπάρχουν πολύ αυστηροί έλεγχοι εξαγωγών για το τι επιτρέπεται να σταλεί στη Ρωσία», είπε ο Κόπελμαν. «Και φυσικά περιλαμβάνουν τέτοιου τύπου διπλής χρήσης συσκευές, όπως της Ubiquiti, που ο στρατός μπορεί να χρειαστεί για να κάνει φρικτά πράγματα».

Ο Πέρα αγόρασε την ομάδα του Μεμφις έναντι 377 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάικλ Χάισλι Τότε, ο Πέρα ήταν ο νεότερος ιδιοκτήτης ομάδας στο NBA, σε ηλικία 34 ετών.

Είχε κι άλλα βάσανα πάντως, καθώς αρκετοί τον θεωρούσαν σωσία του Τζάστιν Τιμπερλέικ. Προβλήματα πρώτου κόσμου.