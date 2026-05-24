Η πιο εξωφρενική φιέστα τίτλου της ιστορίας έγινε φέτος στο ελβετικό πρωτάθλημα

Οι Ελβετοί καμαρώνουν για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τους. Καταρχήν, πρόκειται για ένα πρωτάθλημα (Super League, συνωνυμία με το δικό μας και οι ομοιότητες σταματούν εκεί), που διοργανώνεται αδιάκοπα από το 1897 ως και σήμερα, δεδομένης και της διαχρονικής ουδέτερης στάσης των Ελβετών στους πολέμους.

Επίσης, στην ιστορία 128 ετών του ελβετικού πρωταθλήματος, τουλάχιστον 19 ομάδες (!) έχουν κερδίσει τον τίτλο. Ομάδες όπως η Σερβέτ, η Γιουνγκ Μποις, η Νοσατέλ Ξαμάξ, η Γκρασχόπερ, η Λουγκάνο, η Ζυρίχη, έχουν κερδίσει τον κορυφαίο τίτλο του ελβετικού ποδοσφαίρου, δίνοντας έτσι μια πολυσυλλεκτικότητα στο αγαπημένο άθλημα της χώρας. Σε αυτό το παλμαρέ, προστίθεται και η Τουν.

Λίγα λόγια για την Τουν

Είναι η ομάδα του Βερνέζικου Όμπερλαντ, της ψηλότερης και νοτιότερης ορεινής περιοχής της Βέρνης. Βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων και θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, καθώς συνδυάζει κορυφαίες φυσικές ομορφιές, κρυστάλλινες λίμνες και παραδοσιακά χωριά. Η εμφάνιση της είναι ερυθρόλευκη και στο παρελθόν έχει διεκδικήσει μια φορά το Κύπελλο Ελβετίας (το 1954) και άλλη μια, έχει περάσει στους ομίλους του Champions League (2005!).

Θα μπορούσαμε να πούμε, σε άψογα εγχώρια «σουπερλιγκάτα» λόγια, πως πρόκειται για ένα ποδοσφαιρικό ψαροχώρι που κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να φτάσει στην κορυφή.

O τελευταίος αγώνας (παρωδία)

Ήταν και μαθηματικά βέβαιο ότι θα έπαιρναν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και στον αγώνα με την Γιούνγκ Μποις, στο γήπεδο τους, δεν το προσπάθησαν και ιδιαίτερα να παίξουν, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένα σκορ που θύμιζε αγώνα χάντμπολ. Η Γιουνγκ Μπόις κέρδισε 3-8 και η Τουν έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου που έφαγε οκτώ γκολ και πανηγύρισε.

