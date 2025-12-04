Η πολύ... ελληνική βρισιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τον τραυματισμό του

Για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο επίκεντρο στο παιχνίδι Μπακς - Πίστονς, καθώς κατά τη διάρκεια του τρίτου λεπτού του αγώνα, ο αστέρας του NBA, ξαφνικά έπεσε κάτω και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει να παίζει.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η πολύ.. ελληνική αντίδραση του όταν συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματιστεί, βρίζοντας με γνωστή ελληνική έκφραση όταν πάει κάτι λάθος.

Οι κάμερες «έπιασαν» ακριβώς τη στιγμή που ο Γιάννης λέει «γ@μω την ...» και το X βούιξε για τι μπορεί να σημαίνει η βρισιά που φώναξε νευριασμένα όσο βρισκόταν στο έδαφος.

Anyone able to tell what Giannis says after he goes down here? pic.twitter.com/1gsNnLmGE4 — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 4, 2025

Η πρώτη διάγνωση, δείχνει ότι τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι και συγκεκριμένα στην γάμπα, στην οποία έχει υποστεί θλάση, η οποία τον έχει ταλαιπωρήσει ξανά πρόσφατα στο σημείο των προσαγωγών, τραυματισμός από τον οποίο είχε μόλις επιστρέψει.

Παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποσύρθηκε από τον αγώνα, αποτελώντας σημαντική απώλεια για την ομάδα, οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν έναντι των Πίστονς με 113-109.