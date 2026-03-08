Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74: Ο 13ος άθλος του Ηρακλή!

Ο Ηρακλής παρότι βρέθηκε να χάνει με 21 πόντους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου έκανε την ανατροπή και νίκησε τον Παναθηναϊκό με 76-74! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Αμερικανός Έλντερ Ντέιβις που σκόραρε στη λήξη του χρόνου και έδωσε τη μεγάλη νίκη στους Θεσσαλονικείς!
Πλέον ο Ηρακλής έκανε βήμα οκτάδας βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-10 ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 15-4 και παραμένει στη δεύτερη θέση μία νίκη πάνω από την ΑΕΚ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74.
GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα - Μύκονος 103-77
Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74
Άρης - Μαρούσι 102-76
Κυριακή 8 Μαρτίου
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73
Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74
Η κατάταξη στο μπάσκετ
1. Ολυμπιακός 19-0
2. Παναθηναϊκός 15-4
3. ΑΕΚ 14-4
4. ΠΑΟΚ 11-6
5. Άρης 10-7
6. Περιστέρι 9-9
7. Ηρακλής 8-10
8. Μύκονος 7-11
--------------------------
9. Προμηθέας 6-12
10. Πανιώνιος 5-13
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 5-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-15
