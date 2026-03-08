Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74: Ο 13ος άθλος του Ηρακλή!

Ο Ηρακλής παρότι βρέθηκε να χάνει με 21 πόντους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου έκανε την ανατροπή και νίκησε τον Παναθηναϊκό με 76-74! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Αμερικανός Έλντερ Ντέιβις που σκόραρε στη λήξη του χρόνου και έδωσε τη μεγάλη νίκη στους Θεσσαλονικείς!

Πλέον ο Ηρακλής έκανε βήμα οκτάδας βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-10 ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 15-4 και παραμένει στη δεύτερη θέση μία νίκη πάνω από την ΑΕΚ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74

Άρης - Μαρούσι 102-76

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-4

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 9-9

7. Ηρακλής 8-10

8. Μύκονος 7-11

--------------------------

9. Προμηθέας 6-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-15