Ισπανία - Αργεντινή: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Μουντιάλ με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται. Περίπου 80.000 θεατές από νωρίς το απόγευμα προσέρχονται στο MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσι για την αναμέτρηση Ισπανίας - Αργεντινής με σέντρα στις 22:00 κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ την ίδια στιγμή εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να ζήσουν τη μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή από τις οθόνες τους.

Οι έλεγχοι έξω από το στάδιο χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς ακόμη και για τα δεδομένα της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την εικόνα από το γήπεδο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αναπτύξει εκτεταμένα μέτρα, ενόψει της παρουσίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και άλλων υψηλών προσκεκλημένων, μετατρέποντας την περιοχή γύρω από το στάδιο σε ένα πραγματικό «φρούριο».

Κλίμα γιορτής επικρατεί στις χώρες των δύο φιναλίστ, με τους φιλάθλους της Αργεντινής και της Ισπανίας να ζουν με αγωνία την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό.

Στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, χιλιάδες Αργεντινοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν στην Times Square, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας για την εθνική τους ομάδα και τον μεγάλο τους αστέρα, Λιονέλ Μέσι.

Στο Ροζάριο, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Αργεντινός αρχηγός, οι φίλαθλοι τίμησαν τον Μέσι σηκώνοντας μια τεράστια φανέλα του, ενώ στην πόλη Μπατάν μια γιγαντιαία σημαία μήκους ενός χιλιομέτρου κάλυψε τους δρόμους. Οι Αργεντινοί ελπίζουν σε έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο και δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα τους στον μεγάλο τελικό.

Αντίστοιχος ενθουσιασμός επικρατεί και στην Ισπανία. Οι φίλαθλοι των «Φούριας Ρόχας» περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 16 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη της επιτυχία.

Στη Νέα Υόρκη, Ισπανοί φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν επίσης στην Times Square και στο Madison Square Garden, ενώ στη Μαδρίτη όλη η πόλη κινείται στους ρυθμούς του τελικού.

Η ισπανική πρωτεύουσα φόρεσε τα χρώματα της εθνικής ομάδας, με μαχητικά αεροσκάφη να σχηματίζουν στον ουρανό τα χρώματα της σημαίας της χώρας και τις ένοπλες δυνάμεις να στέλνουν μήνυμα στήριξης στους παίκτες. Παράλληλα, το μετρό της Μαδρίτης έχει αυξήσει τα δρομολόγιά του, ενώ έχουν δημιουργηθεί χώροι με μεγάλες οθόνες ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον μεγάλο αγώνα.

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Τα 17 λεπτά του ημιχρόνου

Εκτός από το αγωνιστικό μέρος, η βραδιά θα συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως η Σακίρα, οι BTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Μαντόνα.

Πριν από την έναρξη του αγώνα αναμένονται επίσης εμφανίσεις από τον Τομ Κρουζ, τον Ρόμπι Γουίλιαμς και τη Τζένιφερ Χάντσον, σε μια διοργάνωση που υπόσχεται να αποτελέσει παγκόσμιο αθλητικό και ψυχαγωγικό γεγονός.

Οι ενδεκάδες του τελικού

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες