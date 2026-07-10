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Ισπανία - Βέλγιο: Το κανάλι που το δείχνει - Η ώρα του αγώνα για το Μουντιάλ

Δύο μεγάλα φαβορί του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία και το Βέλγιο, παρατάσσουν τις 11άδες τους σήμερα για μία θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

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Ισπανία
Ισπανία | Getty
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Δύο μεγάλα φαβορί του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία και το Βέλγιο, παρατάσσουν τις 11άδες τους σήμερα για μία θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Οι «φούριας ρόχας» σε ασταμάτητη τροχιά, αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι» ψυχωμένοι από την επική νίκη απέναντι στις ΗΠΑ.

Ο αγώνας Ισπανία - Βέλγιο θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή (10/7), ζωντανά, από το κανάλι της ΕΡΤ2 Σπορ, στις 22:00.

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