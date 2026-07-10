Νέο βίντεο-σοκ από τον Ασπρόπυργο: «Άναψα τσιγάρο και πήρα φωτιά» ακούγεται να λέει τραυματίας

Σοκαριστικά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη φωτιά των εκρήξεων και της μεγάλης φωτιάς στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 11 άτομα, με τα τρία εξ αυτών να είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο νέο βίντεο που δημοσιεύει το Mega, αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης στον χώρο αλλά και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώνεται.

Ένας άνδρας ακούγεται να αναφωνεί για όσα βλέπει μπροστά του, ενώ εργαζόμενος της επιχείρησης βγαίνει από το σημείο, εμφανώς τραυματισμένος από τη φωτιά.

Σε ερώτηση στον εργαζόμενο για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, η δήλωση του τραυματία είναι η εξής: «Μάλλον από ένα βυτίο. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ».

Προσοχή, το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

Η κατάσταση των τραυματιών από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Όσον αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, παραμένουν σε νοσοκομεία της Αττικής έξι άτομα, οι τρεις εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι.

Ειδικότερα, δύο είναι στο ΚΑΤ, έχοντας εγκαύματα σχεδόν στο σύνολο των σωμάτων τους.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γεννηματάς νοσηλεύεται ο τρίτος και νεότερος σε ηλικίας. Οι δύο στο ΚΑΤ είναι 41 και 54 ετών, ενώ ο τρίτος είναι μόλις 28.

Στο Θριάσιο, από τα έξι περιστατικά που διακομίστηκαν χθες, παραμένουν νοσηλευόμενα δύο άτομα με ελαφρά εγκαύματα.

Τέλος, στο Αττικόν είναι ένας άνδρας, ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, σκαρπ και logistics στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, στον Ασπρόπυργο, με τη φωτιά να είχε αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Χθες το απόγευμα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και εξερράγη.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ,στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποιώντας ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Όπως επισημαίνεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο, που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.