Ισπανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία απόψε (04/09) για την πρώτη θέση του γ'ομίλου στο Eurobasket 2025, με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1, τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.
Μετά την ήττα της Τρίτης από τη Βοσνία με 77-80, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ψάχνει τη νίκη κόντρα στους Ίβηρες για να περάσει ως πρώτη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Από τον αγώνα με τους Βόσνιους, έλειψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Και οι δύο ωστόσο, αναμένεται να παίξουν κανονικά με τους Ισπανούς, όπως εκτίμησε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη λήξη της συνάντησης και την πρώτη ήττα της Εθνικής μας.
Διαβάστε επίσης: Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια
Η βαθμολογία
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
1. Ελλάδα 3-1 7β. (προκρ.)
2. Ιταλία 3-1 7β. (προκρ.)
3. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2 6β.
4. Γεωργία 2-2 6β.
---------------------
5. Ισπανία 2-2 6β.
6. Κύπρος 0-4 4β.
Πρόγραμμα
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
- Κύπρος - Γεωργία 61-93
- Ιταλία - Ισπανία 67-63
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.