Ισπανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία απόψε (04/09) για την πρώτη θέση του γ'ομίλου στο Eurobasket 2025, με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1, τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.

Μετά την ήττα της Τρίτης από τη Βοσνία με 77-80, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ψάχνει τη νίκη κόντρα στους Ίβηρες για να περάσει ως πρώτη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από τον αγώνα με τους Βόσνιους, έλειψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Και οι δύο ωστόσο, αναμένεται να παίξουν κανονικά με τους Ισπανούς, όπως εκτίμησε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη λήξη της συνάντησης και την πρώτη ήττα της Εθνικής μας.

Η βαθμολογία

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ελλάδα 3-1 7β. (προκρ.)

2. Ιταλία 3-1 7β. (προκρ.)

3. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2 6β.

4. Γεωργία 2-2 6β.

---------------------

5. Ισπανία 2-2 6β.

6. Κύπρος 0-4 4β.

Πρόγραμμα

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)