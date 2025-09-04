Ισραήλ - Σλοβενία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ισραήλ αντιμετωπίζει τη Σλοβενία σήμερα (04/09) για τον τέταρτο όμιλο του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι δύο αντίπαλοι έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στους «16» της διοργάνωσης ωστόσο θα παίξουν για τη νίκη και ένα καλύτερο πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις του ομίλου τους.

Δ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ισραήλ 3-1 7β. (προκρ.)

2. Πολωνία 3-1 7β. (προκρ.)

3. Γαλλία 3-1 7β. (προκρ.)

4. Σλοβενία 2-2 6β. (προκρ.)

---------------------

5. Βέλγιο 1-3 5β.

6. Ισλανδία 0-4 4β.

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)