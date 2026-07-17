Καινοτομία από την FIFA για τον νικητή του Μουντιάλ 2026: Για πρώτη φορά δαχτυλίδια στους πρωταθλητές

Με τον τελικό του Μουντιάλ 2026 να βρίσκεται μόλις μια ανάσα μακριά, η FIFA έκανε γνωστό πως εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο και τα χρυσά μετάλλια, για πρώτη φορά στην ιστορία, η παγκόσμια ομοσπονδία θα απονείμει δαχτυλίδια στους παγκόσμιους πρωταθλητές, όπως γίνεται παραδοσιακά στο NBA.

Η FIFA επιβεβαίωσε μάλιστα ότι θα κατασκευαστούν μόνο 2.026 δαχτυλίδια πρωταθλητή, αριθμός που επιλέχθηκε για να τιμήσει τη διοργάνωση του 2026. Από αυτά, τα 30 θα προορίζονται για τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας που θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ τα υπόλοιπα 1.996 δαχτυλίδια θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα συλλεκτικά είδη.

Όσον αφορά το σχέδιο, η μία πλευρά θα απεικονίζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και η άλλη θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας. Κάθε κομμάτι θα είναι αριθμημένο, και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7-22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ, με τους δύο αντιπάλους, Αργεντινή και Ισπανία να διεκδικούν τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.