Καινοτομία ή τέλος του ποδοσφαίρου; Μπήκαν στη ζωή μας η μωβ και η μπλε κάρτα - Ποια η χρήση τους

Η FIFA πειραματίζεται πάλι και καινοτομεί (;) δοκιμάζοντας τις νέες μωβ και μπλε κάρτες για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Under-20. Μάλιστα, η μωβ κάρτα χρησιμοποιήθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της νίκης με 2-0 του Μαρόκου επί της Ισπανίας αυτή την εβδομάδα.

Δεν βγήκε από το τσεπάκι του διαιτητή, όπως η κίτρινη και η κόκκινη κάρτα, αλλά στο 77ο λεπτό, αφού ένας Ισπανός παίκτης έπεσε στην περιοχή, ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, έδειξε τη μωβ κάρτα, ωθώντας τον διαιτητή να κατευθυνθεί προς την οθόνη δίπλα στο γήπεδο και να εξετάσει το περιστατικό με το VAR. Με λίγα λόγια ζήτησε challenge, όπως συμβαίνει στο μπάσκετ, απλά εκεί οι προπονητές απλά το λένε στους διαιτητές.

Η FIFA αναφέρει ότι το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την αμεροληψία και να μειώσει τις διαιτητικές αμφιβολίες. Μια παρόμοια καινοτομία ήρθε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η πρώτη λευκή κάρτα στην ιστορία του ποδοσφαίρου δείχθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα γυναικών στην Πορτογαλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας να προωθήσει το δίκαιο παιχνίδι και να «βελτιώσει την ηθική αξία στο άθλημα». Τι ακριβώς σημαίνει όμως μια μωβ ή μπλε κάρτα;

Σε τι χρησιμοποιούνται οι μωβ και μπλε κάρτες στο ποδόσφαιρο

Η ιδέα πίσω από την «πράσινη κάρτα» (η επίσημη ονομασία της, αν και διαφορετικές διοργανώσεις χρησιμοποιούν διαφορετικά χρώματα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται το μωβ ή το μπλε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 20 ετών) είναι να δοθεί στους προπονητές η ευκαιρία να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της διαιτησίας και να ζητήσουν ελέγχους VAR - ή ελέγχους Υποστήριξης Βίντεο Ποδοσφαίρου (FVS) σε ορισμένες διοργανώσεις - με όριο δύο εφέσεων ανά αγώνα.

Μόλις ένας προπονητής επιθυμεί να αμφισβητήσει μια απόφαση του διαιτητή, μπορεί να δείξει μια πράσινη κάρτα για να αναγκάσει τον διαιτητή να ρίξει μια δεύτερη ματιά στην οθόνη δίπλα στο γήπεδο (VAR). Το σύστημα αμφισβητήσεων αντικατοπτρίζει παρόμοια σενάρια στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το κρίκετ και το τένις και δίνει στους διαιτητές μια ακόμη ευκαιρία να επανεξετάσουν το περιστατικό.

Περίπου 200 αγώνες έχουν ήδη διεξαχθεί με τη χρήση του FVS στη Serie C, την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Εν τω μεταξύ, το σύστημα εφαρμόζεται και στη Βραζιλία, με δοκιμές σε εξέλιξη στο Copa Paulista (κύπελλο πολιτείας του Σάο Πάολο) και στο εθνικό κύπελλο γυναικών, το Copa do Brasil Feminina.

«Το FVS είναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη των διαιτητών σε διοργανώσεις με λιγότερους πόρους και κάμερες. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ως VAR ή ως τροποποιημένη εκδοχή του, καθώς δεν περιλαμβάνει διαιτητές βιντεοσκοπημένων αγώνων που παρακολουθούν κάθε περιστατικό», δήλωσε ο Πιερλουίτζι Κολίνα, πρόεδρος της Επιτροπής

Διαιτητών της FIFA . «Είμαστε πολύ ενθαρρυμένοι από τα πρώτα αποτελέσματα και ανυπομονούμε να βοηθήσουμε τις Ενώσεις-Μέλη μας να επωφεληθούν από αυτήν την τεχνολογία».

Οι διαιτητές θα εξακολουθούν να συμβουλεύονται να ελέγχουν την οθόνη για «σαφή και προφανή» λάθη που αφορούν γκολ, πέναλτι και κόκκινες κάρτες, όπως κάνουν σήμερα στο πλαίσιο του VAR, αλλά αυτό το νέο σύστημα σκοπεύει να δώσει στους προπονητές μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

