Καλαμάτα - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Καλαμάτα - Πανιώνιος: Ντέρμπι κορυφής, ντέρμπι ανόδου στην Καλαμάτα! Στις 14:00 η «μαύρη θύελλα» υποδέχεται τον Πανιώνιο με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το τρίποντο που θα τους δώσει προβάδισμα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24.

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 41 βαθμούς, ενώ με δύο λιγότερους (39) ακολουθεί ο Πανιώνιος που θέλει το θετικό αποτέλεσμα στη Μεσσηνία, για να μην δει τους αντιπάλους του να απομακρύνονται.