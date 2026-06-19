Καναδάς - Κατάρ: Συγκλονιστικές στιγμές με τον τραυματισμό του Κονέ - Η συγκινητική αποθέωση

Σοκαριστικές στιγμές επισκίασαν την αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026. Η παγωμάρα κυρίευσε το γήπεδο όταν ο Ισμαέλ Κονέ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι, έπειτα από ένα εξαιρετικά σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο.

Ο παίκτης του Κατάρ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με εννέα ποδοσφαιριστές, ενώ και ο ίδιος έδειχνε συντετριμμένος, αδυνατώντας να πιστέψει την κατάληξη της φάσης.

Την ώρα που το ιατρικό επιτελείο έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες, οι παίκτες και των δύο ομάδων παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι.

Οι συμπαίκτες του μέσου της Σασουόλο σχημάτισαν αμέσως έναν προστατευτικό κύκλο γύρω του, με την ανησυχία να αποτυπώνεται στα πρόσωπα όλων των παρευρισκομένων. Παρά τους αφόρητους πόνους κατά την αποχώρησή του με το φορείο, ο Κονέ βρήκε τη δύναμη να κάνει ένα καθησυχαστικό νεύμα προς τις κερκίδες, γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση. Το αρχικό σοκ γρήγορα μετατράπηκε σε πείσμα.

Λίγο αργότερα, όταν ο Σαλιμπά πέτυχε το τέταρτο γκολ για τον Καναδά, έσπευσε να το αφιερώσει στον άτυχο συμπαίκτη του, υψώνοντας με συγκίνηση τη φανέλα του. Μετά το τελικό σφύριγμα, ολόκληρη η ομάδα του Καναδά αφιέρωσε την επιβλητική νίκη με 6-0 στον Κονέ, αποδεικνύοντας την ενότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.