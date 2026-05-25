Κανέλλα Χρυσονίδου: Ποια είναι η γυναίκα στην οποία αφιέρωσαν το ευρωπαϊκό τρόπαιο Μπαρτζώκας και Παπανικολάου

Μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, λίγο μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τόσο ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, όσο και οι αθλητές της ομάδας, με πρώτο τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, επέλεξαν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και στήριξης, αφιερώνοντας τον βαρύτιμο τίτλο σε έναν δικό τους άνθρωπο.

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, φανερά φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε:

«Αυτά που έχω στο μυαλό μου κι αυτά που έχω στην καρδιά μου δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Είχαμε πέντε χρόνια παρουσίας στα Final Four χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να μοιράσουμε κι εμείς χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος.

Δεν μπορώ να πω δικαίωση γιατί δεν μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές, εμείς αδικούσαμε σε αρκετά πράγματα τους εαυτούς μας. Είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων. Και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο είναι για τον κόσμο μας, για τις οικογένειές μας».

Στη συνέχεια, ο «Παπ» έκανε την ειδική αναφορά που συγκίνησε το πανελλήνιο:

«Αυτό είναι για σένα, Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τεχνικός των Πρωταθλητών Ευρώπης, ο οποίος δεν ξέχασε την πιστή συνεργάτιδα της ομάδας:

«Θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου

Πίσω από το όνομα που ένωσε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού βρίσκεται η Κανέλλα Χρυσονίδου, η υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ. Εργάζεται στην ομάδα του Πειραιά από το 1998 και έχοντας σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, προσέφερε αρχικά τις υπηρεσίες της στην υποστήριξη των πωλήσεων εισιτηρίων διαρκείας. Στη συνέχεια, ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων καθώς και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Σήμερα, η Κανέλλα δίνει τη δική της, προσωπική μάχη για την υγεία της.