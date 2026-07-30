«Κόκκινη γραμμή» από UEFA: Απειλεί με μποϊκοτάζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τα σχέδια της FIFA

Και οι 55 χώρες της UEFA ψήφισαν υπέρ του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προτεινόμενη συμφωνία της FIFA για πώληση μετοχών σε ιδιωτικές επενδύσεις, σύμφωνα με μια πηγή στο BBC Sport.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εκ μέρους της UEFA και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της αναφέρεται ότι «απορρίπτουν ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές».

Η συμφωνία σε έκτακτη συνεδρίαση της UEFA έρχεται δύο ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε σχέδιο αποχώρησης από τα κορυφαία τουρνουά της FIFA σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η FIFA σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εταιρεία αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διεξαγωγή των διοργανώσεών της, με το 20% αυτού να προσφέρεται σε εξωτερικούς επενδυτές.

Ο κύριος επενδυτής στη θυγατρική - η οποία θα ονομάζεται FIFA Forward Enterprise (FFE) - είναι ο Joshua Kushner, αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Jared Kushner.

Η FIFA σχεδιάζει να λάβει την πρώτη χρηματοδότηση σε λιγότερο από 100 ημέρες από ιδιώτες επενδυτές σε μια επιταχυνόμενη έναρξη της νέας της επιχείρησης, όπως αποκαλύψαμε νωρίτερα.

Υπήρξε οργή, με την UEFA και πολλά από τα μέλη της να πρωτοστατούν, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, εργάζεται κρυφά για την μερική πώληση των κερδοφόρων τμημάτων της διοικητικής αρχής σε εξωτερικούς επενδυτές.

Τα ευρωπαϊκά έθνη συζητούσαν το μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου εάν ο Ινφαντίνο προχωρήσει με τα σχέδιά του.

Η UEFA πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επενδυτικό προϊόν», λέγοντας: «Είναι μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου».

«Έχει χτιστεί εδώ και γενιές από παίκτες, εθνικές ομάδες και οπαδούς σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση».