Κόλαφος για Βιλντόζα - Τάσιτς η διασώστρια του ασθενοφόρου: «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε πάνω»

«Καίει» με τα όσα καταθέτει η διασώστρια του Ερυθρού Σταυρού, για την επίθεση που δέχθηκε από τον Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του Μίλιτσα Τάσιτς. Μιλώντας στη Le Repubblica, ανέφερε τα όσα σοκαριστικά έζησε από το ζευγάρι.

Η άτυχη γυναίκα υποστήριξε ότι ο Λούκα Βιλντόσα την έπιασε από τον λαιμό και τη σήκωσε από το έδαφος, ενώ η Σέρβα βολεϊμπολίστρια την τράβηξε δυνατά από τα μαλλιά και το κεφάλι της πήγε πίσβ.

«Η Mercedes που ήταν μπροστά μας εκείνη τη στιγμή έκανε μια στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την ταχύτητά μας. Ρισκάραμε ακόμη και να τη χτυπήσουμε .

Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και ο οδηγός μου είπε: ‘Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα καταλήξουμε να έχουμε ατύχημα’. Οπότε είπα ‘περίμενε μια στιγμή, θα τους εξηγήσω πως έχουμε περιστατικό’.

Έχω ύψος 1,60 μ. και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο, κατέβασε το τζάμι και άρχισε να κάνει νοήματα με τα χέρια του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που ήταν μαζί του αγγλικά. Του είπα σε σπαστά αγγλικά, “Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη”. Σε εκείνο το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητο.

Όταν άνοιξε την πόρτα, με έπιασε από τον λαιμό, με σήκωσε από το έδαφος. Άρχισα να ουρλιάζω. Ακόμη και η ψηλή, ξανθιά γυναίκα που ήταν μαζί του βγήκε επίσης από το αυτοκίνητο και μου τράβηξε τα μαλλιά. Είχα μια αλογοουρά και έσκυψα προς τα πίσω. Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μου εν τω μεταξύ καλούσαν την αστυνομία, αλλά είδα μια περιπολία αστυνομικών να περνάει και τους σταμάτησα».

Η Βίρτους Μπολόνια, αν αποδειχθεί η ενοχή του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, θα διακόψει το συμβόλαιό του.

