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Κωνσταντέλιας: Ο Γκαγκάτσης ζήτησε να γίνει σεβαστή η απόφαση του παίκτη

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει προσωρινά από την Εθνική.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Μάκης Γκαγκάτσης γνωρίζει πολύ καλά τον Γιάννη Κωνσταντέλια και πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μίλησε για την απόφαση του παίκτη να μην είναι παρών στις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Ο Γκαγκάτσης ήταν ιδιαίτερα καυστικός προς όσους άσκησαν σκληρή κριτική στον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ κι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα δει ο κόσμος τον ταλαντούχο παίκτη με τη γαλανόλευκη. Φυσικά τόνισε ότι όλοι θα πρέπει να σεβαστούν την απόφασή του.

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