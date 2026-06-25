Κωνσταντέλιας: Ο Γκαγκάτσης ζήτησε να γίνει σεβαστή η απόφαση του παίκτη

Ο Μάκης Γκαγκάτσης γνωρίζει πολύ καλά τον Γιάννη Κωνσταντέλια και πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μίλησε για την απόφαση του παίκτη να μην είναι παρών στις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.
Ο Γκαγκάτσης ήταν ιδιαίτερα καυστικός προς όσους άσκησαν σκληρή κριτική στον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ κι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα δει ο κόσμος τον ταλαντούχο παίκτη με τη γαλανόλευκη. Φυσικά τόνισε ότι όλοι θα πρέπει να σεβαστούν την απόφασή του.
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