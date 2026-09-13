Μενού

Κόντρο στο Gazzetta: «Αξίζαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί να μην νικήσουμε και τη Χόφενχαϊμ;»

Ο σκόρερ του ΟΦΗ στο Φάληρο, Κέναν Κόντρο, μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού και έστειλε το μήνυμα του ενόψει Χόφενχαϊμ.

Reader symbol
Newsroom
Κόντρο - ΟΦΗ
Ο Κόντρο αποθεώνεται από φίλους του ΟΦΗ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε ακόμα μια μεγάλη νίκη και «έσπασε» την... κατάρα του Φαλήρου, καθώς έκανε «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 36 χρόνια! Εκ των πρωταγωνιστών για τους Κρητικούς ήταν ο σκόρερ του καθοριστικού γκολ (0-1), Κέναν Κόντρο.

Ο 33χρονος φορ έφτασε τα δύο γκολ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, καθώς είχε βρει δίχτυα και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και με την εκτελεστική του δεινότητα δείχνει γιατί ο Χρήστος Κόντης τον επέλεξε για την κορυφή της επίθεσης, ενώ δικαιώνει απόλυτα τους Κυπελλούχους Ελλάδας που τον... περίμεναν μέχρι τα τέλη Αυγούστου και «πάλεψαν» για να τον αποκτήσουν από το Φερεντσβάρος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ