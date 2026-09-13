Κόντρο στο Gazzetta: «Αξίζαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί να μην νικήσουμε και τη Χόφενχαϊμ;»

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε ακόμα μια μεγάλη νίκη και «έσπασε» την... κατάρα του Φαλήρου, καθώς έκανε «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 36 χρόνια! Εκ των πρωταγωνιστών για τους Κρητικούς ήταν ο σκόρερ του καθοριστικού γκολ (0-1), Κέναν Κόντρο.

Ο 33χρονος φορ έφτασε τα δύο γκολ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, καθώς είχε βρει δίχτυα και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και με την εκτελεστική του δεινότητα δείχνει γιατί ο Χρήστος Κόντης τον επέλεξε για την κορυφή της επίθεσης, ενώ δικαιώνει απόλυτα τους Κυπελλούχους Ελλάδας που τον... περίμεναν μέχρι τα τέλη Αυγούστου και «πάλεψαν» για να τον αποκτήσουν από το Φερεντσβάρος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr