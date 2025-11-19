Κουρασάο: Μία χώρα όσο η Λάρισα πέρασε στο Μουντιάλ - Η απροσδόκητη σχέση με την Ελλάδα

Σε μία ποδοσφαιρική ιστορία τύπου «Δαυίδ και Γολιάθ», το μικροσκοπικό νησιωτικό έθνος του Κουρασάο (Curacao)κατάφερε να έρθει δεύτερο στα προκριματικά, παίρνοντας απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Κρατώντας το σκορ στο 0-0 με νύχια και δόντια έναντι της Τζαμάικα, αυτό το νησί Ολλανδικής ιδιοκτησίας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πλέον έγινε πασίγνωστο για κάτι πέρα από το εμβληματικό λικέρ που παράγει.

Και αυτή δεν είναι παρά η αρχή των εκπλήξεων για αυτό το μικρό νησί των μεγάλων επιτευγμάτων.

Κουρασάο: Η «Λάρισα» πάει Μουντιάλ

Η πραγματική έκπληξη με την πρόκριση του Κουρασάο οφείλεται στο μικροσκοπικό του μέγεθος, καθώς μετρά πληθυσμό μόλις 156.115 κατοίκους, άμεσα συγκρίσιμο με τη...Λάρισα, που στην απογραφή του 2021 εμφάνιζε 154.537.

Πριν από περίπου 10 χρόνια, η εθνική του ομάδα βρισκόταν στην 150ή θέση της κατάταξης της FIFA, ενώ σήμερα έχει σκαρφαλώσει στην 82η.

Θέλετε ακόμα ένα ρεκόρ; Ο τεχνικός πίσω από την ανεπανάληπτη φετινή εμφάνιση της ομάδας που μετρά 10 αγώνες χωρίς ήττα, Ολλανδός προπονητής Dick Advocaat, γίνεται επίσημα πλέον ο γηραιότερος του Μουντιάλ, σε ηλικία 78 ετών.

Κουρασάο: Ο ελληνικός «σύνδεσμος»

Το Κουρασάο έχει, απροσδόκητα, σχέση ακόμα και με την Ελλάδα. Μέλος της εθνικής του ομάδας είναι ο Τζέρεμι Αντόνισε που παίζει για την Κηφισιά.

Λίγο έλειψε μάλιστα να γίνει ο μοιραίος της αναμέτρησης με την Τζαμάικα, αφού το VAR τον έσωσε από καταλογισμό πέναλντι, αφού ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Ντουτζουάν Ρίτσαρντς.

Και αν απορείτε για το ομώνυμο λικέρ, το Κουρασάο είναι φτιαγμένο με αποξηραμένες φλούδες του εσπεριδοειδούς λαράχα (laraha), που φύεται στο μικρό νησί, εξ' ου και η ονομασία.