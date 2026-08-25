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Κύπελλο Ελλάδας: Εβγαλε ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός η κλήρωση στη League Phase

Στο πρόγραμμα υπάρχει και μία εκκρεμότητα που αφορά την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης - Αναλυτικά το πρόγραμμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

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κυπελλο ελλαδας
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (25/8) η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με την κληρωτίδα να βγάζει πρώτα απ’ όλα «επανάληψη» του περσινού τελικού με τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στην 1η αγωνιστική (1-3 Σεπτεμβρίου), αλλά και τα «μεγάλα» ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 27-29 Οκτωβρίου) και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 2 Δεκεμβρίου).

Στο πρόγραμμα υπάρχει και μία μεγάλη εκκρεμότητα για την ώρα κι αφορά την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης για τον αγώνα της β’ φάσης με τον Λεβαδειακό (είχε ηττηθεί με 2-0), για την ενδεχόμενη αντικανονική χρησιμοποίηση παίκτη της βοιωτικής ομάδας.

Η υπόθεση να έχει περάσει στα χέρια των πειθαρχικών αρχών της ΕΠΟ (που είναι και η διοργανώτρια αρχή) και θα εξεταστεί απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή την Τετάρτη (26/8).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική βαθμολογία της League Phase ισχύουν τα εξής κριτήρια:

-Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

-Η καλύτερη επίθεση

-Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

-Οι περισσότερες νίκες

-Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

-Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Βόλος – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Αρης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

Αρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Αρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος

Η συνέχεια μετά τη League Phase:

Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά 

12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά 

Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου

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