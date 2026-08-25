Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (25/8) η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με την κληρωτίδα να βγάζει πρώτα απ’ όλα «επανάληψη» του περσινού τελικού με τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στην 1η αγωνιστική (1-3 Σεπτεμβρίου), αλλά και τα «μεγάλα» ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 27-29 Οκτωβρίου) και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 2 Δεκεμβρίου).
Στο πρόγραμμα υπάρχει και μία μεγάλη εκκρεμότητα για την ώρα κι αφορά την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης για τον αγώνα της β’ φάσης με τον Λεβαδειακό (είχε ηττηθεί με 2-0), για την ενδεχόμενη αντικανονική χρησιμοποίηση παίκτη της βοιωτικής ομάδας.
Η υπόθεση να έχει περάσει στα χέρια των πειθαρχικών αρχών της ΕΠΟ (που είναι και η διοργανώτρια αρχή) και θα εξεταστεί απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή την Τετάρτη (26/8).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική βαθμολογία της League Phase ισχύουν τα εξής κριτήρια:
-Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
-Η καλύτερη επίθεση
-Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
-Οι περισσότερες νίκες
-Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας
-Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27
1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Βόλος – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Μαρκό – Κηφισιά
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ
2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Λεβαδειακός – Αρης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
Αρης – Μαρκό
Καλαμάτα – ΑΕΛ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός
4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Αρης
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΟΦΗ
Βόλος – Ατρόμητος
Μαρκό – Ολυμπιακός
Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
Η συνέχεια μετά τη League Phase:
Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
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