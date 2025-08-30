Κύπρος - Ελλάδα 69-96: Δεύτερη νίκη για την Εθνική σε ιστορικό παιχνίδι

Kύπρος και Ελλάδα τέθηκαν αγια πρώτη φορά αντιμέτωπες σε επίσημο παιχνίδι σε μία ιστορική αναμέτρηση, όπου στο ξεκίνημά της ακούστηκε ο κοινός Εθνικός Ύμνος. Αγωνιστικά η Εθνική μας δεν αντιμετώπισε προβλήματα ώστε να φτάσει στη νίκη (96-69) και να κάνει το 2-0 στον όμιλο της.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός αποστολής για να ξεκουραστεί και τον Κώστα Σλούκα να παίρνει μικρό χρόνο συμμετοχής, ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο και είδε τους παίκτες του second unit να ντύνονται πρωταγωνιστές.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πήρε το βάπτισμα του πυρρός στη «μεγάλη» Εθνική, και ήταν από τους κορυφαίους της αναμέτρησης με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν ακόμη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (πρώτος σκόρερ με 18 πόντους), ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14 πόντοι), αλλά και ο Ντίνος Μήτογλου (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ).

Πλέον, το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 15:00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και με νίκη θα κλειδώσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

