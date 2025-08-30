Μενού

Κύπρος - Ελλάδα 69-96: Δεύτερη νίκη για την Εθνική σε ιστορικό παιχνίδι

Η Ελλάδα επιβλήθηκε με 96-69 της Κύπρου, στη 2η αγωνιστική του EuroBasket.

Reader symbol
Newsroom
O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο Κύπρος - Ελλάδα
O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο Κύπρος - Ελλάδα | Intime
  • Α-
  • Α+

Kύπρος και Ελλάδα τέθηκαν αγια πρώτη φορά αντιμέτωπες σε επίσημο παιχνίδι σε μία ιστορική αναμέτρηση, όπου στο ξεκίνημά της ακούστηκε ο κοινός Εθνικός Ύμνος. Αγωνιστικά η Εθνική μας δεν αντιμετώπισε προβλήματα ώστε να φτάσει στη νίκη (96-69) και να κάνει το 2-0 στον όμιλο της.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός αποστολής για να ξεκουραστεί και τον Κώστα Σλούκα να παίρνει μικρό χρόνο συμμετοχής, ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο και είδε τους παίκτες του second unit να ντύνονται πρωταγωνιστές.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πήρε το βάπτισμα του πυρρός στη «μεγάλη» Εθνική, και ήταν από τους κορυφαίους της αναμέτρησης με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν ακόμη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (πρώτος σκόρερ με 18 πόντους), ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14 πόντοι), αλλά και ο Ντίνος Μήτογλου (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ).

Πλέον, το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 15:00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και με νίκη θα κλειδώσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

Περισσότερα σε λίγο

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ