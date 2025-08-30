Μενού

Κύπρος - Ελλάδα: Για το 2/2 η Εθνική στο Ευρωμπάσκετ, σε ένα ιστορικό παιχνίδι

Σήμερα το ιστορικό Κύπρος - Ελλάδα για το Eurobasket 2025. Η πρώτη μεταξύ μας αναμέτρηση.

Κύπρος - Ελλάδα Ευρωμπάσκετ
Eurobasket 2025 | Eurokinissi
Με μία ιστορική αναμέτρηση για την Εθνική συνεχίζεται σήμερα το EuroBasket 2025. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 18:15 (ΕΡΤ News / Novasports Start) την οικοδέσποινα Κύπρο, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στις 4 Αυγούστου του 2010 σε ένα φιλικό στη Λευκωσία, με την ελληνική να επικρατεί 76-41.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Η Ελλάδα μετά από τη νίκη της στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία, θέλει να κάνει το 2/2 κόντρα στους αδύναμους Κύπριους και να συνεχίσει να βρίσκεται σε τροχιά πρώτης θέσης στον όμιλο.

Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, παίζουν σήμερα: 15:00 Ιταλία - Γεωργία και 21:30 Ισπανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Κύπρος - Ελλάδα: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Ευρωμπάσκετ Κύπρος
Ευρωμπάσκετ Ελλάδα

Ευρωμπάσκετ: Το πρόγραμμα της ημέρας

Σήμερα Σάββατο, 30 Αυγούστου, παίζουν:

Για τη 2η αγωνιστική: 

15:00 Ισλανδία - Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

18:00 Γαλλία - Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Ισπανία - Βοσνία, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισραήλ Novasports 6 

Για την 3η αγωνιστική:

13:30 Λιθουανία - Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία - Εσθονία, Novasports 4

16:30 Μ. Βρετανία - Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία - Σερβία, Novasports 4

20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία - Πορτογαλία, Novasports 4

