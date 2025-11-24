«Κύριε Χιμένεθ, τελειώσατε»: Η φωτογραφία με το κασκόλ της ΑΕΚ που εξόργισε τους φίλους του Άρη

Με ανακοίνωση του, ο ΣΦ ΑΡΗ Ευόσμου καυτηρίασε τη συμπεριφορά του Μανόλο Χιμένεθ στη διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης που του επιφύλαξε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η εικόνα του προπονητή του Άρη να υψώνει το κασκόλ της ΑΕΚ μπροστά στη θύρα των οργανωμένων οπαδών εκνεύρισε ένα μεγάλο μέρος των φίλων του Άρη πέραν του ότι προκάλεσε και την έντονη δυσαρέσκεια των ανθρώπων της ΠΑΕ.

Διαβάστε ακόμα: ΑΕΚ - Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε και χάρισε το τρίποντο στην Ένωση

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΦ ΑΡΗΣ Ευόσμου ήταν απόλυτος απέναντι στον 61χρονο τεχνικό χαρακτηρίζοντας αυτή τη συμπεριφορά ως ασέβεια προς το οπαδικό κίνημα του συλλόγου.

Χιμένεθ | eurokinissi

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κόσμος του ΑΡΗ μέσα από τις μάχες και τους αγώνες του για τον σύλλογο,έχει μάθει να σέβεται και να αναγνωρίζει. Να υπομένει ενδεχομένως πρόσωπα και καταστάσεις,για να μην τα τινάξει όλα στον αέρα εξυπηρετώντας προσωπικούς εγωισμούς,αλλά λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το τεράστιο μέγεθος του συλλόγου,και την προοπτικη που γεννάει η ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο Θεός του Πολέμου.

Λανθασμένα,ορισμένοι εισπράτουν τον σεβασμό μας στο σήμα,και την υπομονή που κατά περίπτωση καλούμαστε να επιδεικνύουμε σε κρίσιμες καταστάσεις, στοιχεία που πηγάζουν από την παθολογική αγάπη μας για τον σύλλογο,ως αδυναμία και τάση για σιωπή. Όποτε δημιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις,το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του ΑΡΗ και ευρύτερα ο κόσμος του, δείχνουν άμεσα αντανακλαστικά,σφίγγοντας τα λουριά και υπενθυμίζοντας σε όλους ποιον σύλλογο υπηρετούν,που βρίσκονται,και με ποιους έχουν να κάνουν.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ κύριοι,ΑΠΑΙΤΕΙ να τον σέβονται,όπως σέβεται ο ίδιος. Η ιστορία έχει δείξει,πως όσοι επιλέξαν να μας έχουν απέναντι,το μετάνιωσαν άμεσα. Κύριε Μανόλο Χιμένεθ, αναγνωρίζουμε ότι περάσατε πολλά χρόνια της ζωής σας εκεί,οπότε αντιλαμβανόμαστε το όποιο δέσιμο υπάρχει με τον οργανισμό. Δυστυχώς όμως εσείς,δεν έχετε αντιληφθεί καθόλου που βρίσκεστε,το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ του συλλόγου που υπηρετείτε,και την μαζική δυναμική του κόσμου του,στον οποίο λογοδοτείτε.

Εικόνες σαν την χθεσινή,αποτελούν μαύρη σελίδα ασέβειας και αχαριστίας προς την δυναμική του συλλόγου και του κόσμου του. Ενός κόσμου που δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν,που έχει δώσει σάρκα και οστά στην φράση "ΑΡΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ", πολεμώντας κάθε ρεύμα που απειλεί τα συμφέροντα του συλλόγου. Για τον κόσμο του ΑΡΗ λοιπόν χθές,εσείς τελειώσατε. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έπρεπε να έχετε κάποια ενημέρωση εκ των προτέρων,ή αν θα μπορούσε η ΠΑΕ να αποτελέσει τροχοπέδη. Η μπάλα σας παίρνει όλους. Δεν θα επεκταθούμε άλλο από εδώ,θα τα πούμε σύντομα και από κοντά. Η υπομονή τελείωσε…».



