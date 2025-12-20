Λάμπαρντ: «Ντου» από παίκτες της Σαουθάμπτον μετά τον πανηγυρισμό του

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ήταν ο... πρωταγωνιστής του αγώνα στο Σαουθάμπτον - Κόβεντρι για την 22η στροφή της Championship. Ο Άγγλος πρώην παίκτης της Τσέλσι, είχε έναν πολύ καλό λόγο για να πανηγυρίσει μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η Κόβεντρι, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, άντεξε αν και δέχθηκε την ισοφάριση και έφυγε τελικά με τον βαθμό από το «St. Mary's».
Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που αποφάσισε να το κάνει προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παικτών της Σαουθάμπτον. Ο Λάμπαρντ, με ειρωνικό τρόπο, σήκωσε τον αντίχειρά του προς τους οπαδούς των γηπεδούχων μετά το σφύριγμα της λήξης και ήρθε αμέσως σε αντιπαράθεση με τους Αγίους.
