Λέφσκι: Εκατοντάδες Βούλγαροι έβγαλαν τις μπλούζες τους, κατέκλυσαν το Μοναστηράκι και τραγουδούσαν συνθήματα

Στους ρυθμούς του αγώνα με την ΑΕΚ ζουν οι φίλαθλοι της Λέφσκι Σόφιας. Το απόγευμα της Τετάρτης, όπως φαίνεται από τα πλάνα ενός βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, εκατοντάδες Βούλγαροι οπαδοί εθεάθησαν χωρίς μπλούζες στο Μοναστηράκι. Φώναξαν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα και αποχώρησαν.
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