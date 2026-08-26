Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα αλλά και σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου με αφορμή τη μετακίνηση φιλάθλων της Λέφσκι Σόφιας ενόψει της αποψινής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών συνέλαβε στον Προμαχώνα 29χρονο Βούλγαρο, οπαδό της Λέφσκι, καθώς εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ένα γκλοπ κι ένα απωθητικό σπρέι.

Ο συλληφθείς επέβαινε σε βανάκι μαζί με άλλους συνοπαδούς του και ο έλεγχος έγινε κατά την είσοδο τού οχήματος στο ελληνικό έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να μη διέθετε εισιτήριο για τον αγώνα και κατά τα λεγόμενά του στους αστυνομικούς επρόκειτο να προμηθευθεί πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Βούλγαροι οπαδοί κυκλοφορούσαν με μαχαίρια

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων, πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22:00 στην Allwyn Arena, για τα προκριματικά του Champions League.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.