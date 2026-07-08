Λιονέλ Μέσι: Ο λόγος που έβαλε τα κλάματα μετά την επική ανατροπή της Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη λήξη του συγκλονιστικού αγώνα Αργεντινής - Αιγύπτου (σ.σ. 3-2), που έστειλε τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές στην φάση των «8» του Μουντιάλ.
Λίγο αργότερα, ο σούπερ σταρ της Αργεντινής μίλησε στις κάμερες και εξήγησε τον λόγο του ξεσπάσματός του:
«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου».
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