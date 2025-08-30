Λιθουανία - Γερμανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Λιθουανία κόντρα στη Γερμανία σήμερα (30/08) στο τρίτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον β'όμιλο του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 5.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν με άνεση της Μ. Βρετανίας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με σκορ 94-70 ενώ στη δεύτερη αγωνιστική αντιμετώπισαν το Μαυροβούνιο.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Γερμανοί εντυπωσίασαν στο πρώτο τους ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο, το οποίο κέρδισαν με 30 πόντους διαφορά. Την Παρασκευή (29/08). η Γερμανία επικράτησε εύκολα και επί της Σουηδίας με 105-83.

Το πρόγραμμα του EuroBasket 2025

Η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία).

Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση.

27 Αυγούστου

Όμιλος Α (Ρίγα): Τσεχία – Πορτογαλία, Λετονία – Τουρκία, Σερβία – Εσθονία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Μαυροβούνιο – Γερμανία, Σουηδία – Φινλανδία

28 Αυγούστου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ισπανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Ισραήλ – Ισλανδία, Βέλγιο – Γαλλία, Σλοβενία – Πολωνία

29 Αυγούστου

Όμιλος Α (Ρίγα): Τουρκία – Τσεχία, Εσθονία – Λετονία, Πορτογαλία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Γερμανία – Σουηδία, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Μαυροβούνιο

30 Αυγούστου

Όμιλος Α (Ρίγα): Τσεχία – Εσθονία, Λετονία – Σερβία, Τουρκία – Πορτογαλία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Λιθουανία – Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Μαυροβούνιο – Φινλανδία

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ιταλία – Γεωργία, Κύπρος – Ελλάδα, Ισπανία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Ισλανδία – Βέλγιο, Γαλλία – Σλοβενία, Πολωνία – Ισραήλ

31 Αυγούστου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ελλάδα, Ισπανία – Κύπρος, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Ιταλία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Σλοβενία – Βέλγιο, Ισραήλ – Γαλλία, Πολωνία – Ισραήλ

1 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Τουρκία, Πορτογαλία – Λετονία, Σερβία – Τσεχία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Σουηδία – Μαυροβούνιο, Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία – Λιθουανία

2 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κύπρος – Γεωργία, Ιταλία – ΙσπανίαΌμιλος Δ (Κατόβιτσε): Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία, Γαλλία – Πολωνία

3 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία

4 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)