Λουτσέσκου: Λύγισε στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του

Σε λαϊκό προσκύνημα στην «Nationala Arena» εκτίθεται η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έχασε τη μάχη με τα καρδιολογικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν κι έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 80 ετών.
Η είδηση του θανάτου βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, μα κυρίως την οικογένειά του και τον γιό του, Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε μεταβεί στο Βουκουρέστι για να σταθεί στο πλάι του πατέρα του όσο ήταν ήταν ακόμα εν ζωή και βρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
