Λουτσέσκου: Λύγισε στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του

Σπαρακτικές εικόνες από την «Nationala Arena», με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να λυγίζει στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

O Ρασβάν Λουτσέσκου στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του | Getty Images
Σε λαϊκό προσκύνημα στην «Nationala Arena» εκτίθεται η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έχασε τη μάχη με τα καρδιολογικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν κι έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 80 ετών.

Η είδηση του θανάτου βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, μα κυρίως την οικογένειά του και τον γιό του, Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε μεταβεί στο Βουκουρέστι για να σταθεί στο πλάι του πατέρα του όσο ήταν ήταν ακόμα εν ζωή και βρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Φόρτωση BOLM...

