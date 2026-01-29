Λυών - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Λυών στη Γαλλία απόψε (29/01) για την 8η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Στο γήπεδο Groupama Stadium επρόκειτο να δώσουν δυναμικό «παρών» τουλάχιστον 3.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων και τα επτά αετόπουλα που ξεκίνησαν οδικώς από τη Μακεδονία αλλά βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας.

Μετά το δυστύχημα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της τόνισε ότι οι θύρες, που θα ήταν οι φίλοι του Δικεφάλου θα μείνουν κλειστές. Κάλεσαν μάλιστα κάθε οπαδό της ομάδας να σεβαστεί αυτή την απόφαση.