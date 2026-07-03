Μαρία Σάκκαρη: Πανηγύρισε τη νίκη στο Wimbledon τρέχοντας να φιλήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Τη νίκη της επί της Ραχίμοβα που της εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Wimbledon πανηγύρισε με ένα θερμό φιλί στον μέλλοντα σύζυγό της η Μαρία Σάκκαρη.

Sakkari wins on and off court pic.twitter.com/50Lh8WPV1l — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 2, 2026

Η τενίστρια κέρδισε με 2-1 σετ, κάνοντας μεγάλη ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ και έτρεξε προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που βρισκόταν στο box της ομάδας δίνοντάς του ένα θερμό φιλί.

Μαρία Σάκκαρη και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | Getty Images/ Clive Brunskill

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Ο γάμος μέσα στο 2027

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και μάλιστα δια στόματος πρωθυπουργού, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2027 και ο γάμος τους θα γίνει στην Κρήτη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αποκαλύψει πώς της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της:

«Μου έκανε πρόταση και ήταν κάτι που έγινε πολύ ξαφνικά! Γενικά, δεν του είχα μιλήσει ποτέ για γάμους και τέτοια! Η σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ δυνατό, πραγματικά. Δεν θέλω να το ματιάσω, αλλά, βλέποντας τριγύρω, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται εύκολα. Και μία μέρα, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μου λέει παρόλο που τον πιέζω να μου πει, πήρε απόφαση και το έκανε. Εγώ δεν το περίμενα καθόλου.

Έφευγα την επόμενη μέρα για την Αυστραλία. Ήμασταν σπίτι μας στην Αθήνα και γύρισα εγώ από μια δουλειά. Θα πηγαίναμε έξω να φάμε κάπου και πριν από αυτό, απλά μου έκανε την πρόταση και εγώ έπαθα σοκ! Ήταν η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου. Ήταν αγνό και όμορφο. Το σκέφτομαι και δεν το πιστεύω πώς έγινε. Δηλαδή, ήταν τόσο τρομερό, τόσο όμορφο. Δεν είχαμε κάνει ποτέ καμία κουβέντα. Φαινόταν ότι βλέπουμε ο ένας τον άλλον σοβαρά και θέλουμε να είμαστε μαζί για πάντα, αλλά δεν είχαμε κάνει κάποια κουβέντα. Ούτε εγώ τον είχα πιέσει ποτέ. Δεν του είχα πει ποτέ για γάμο, τίποτα. Απλά, μας βγήκε και στους 2 φυσικά».