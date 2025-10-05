Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα, στην άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στην πρεμιέρα τους στην GBL.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 20:03 λεπτά συμμετοχής.

Το ξεκίνημα βρήκε και τις δύο ομάδες να χτυπούν στο transition, με τον Ολυμπιακό να ορίζει το τέμπο, μόλις βρήκε συνεχόμενους πόντους από Βεζένκοβ και Γουόρντ (11-18, 6'). Ως απάντηση ήρθαν οι 12 πόντοι του Νταρίλ Μέικον. Ο Αμερικανός έφερε σκορ από τον πάγκο και το Μαρούσι έτρεξε 11-0 σερί για το 28-23 (10'), μέχρι να έρθει το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι του Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ μπήκε στην αναμέτρηση με διάθεση να επιτεθεί κάθετα, σκόραρε 6 πόντους γρήγορα και ο Ολυμπιακός ανέκτησε το προβάδισμα (33-35). Η άμυνα των Πειραιωτών έσφιξε, την ώρα που στην επίθεση ο Λαρεντζάκης βρήκε ένα ακόμα μακρινό σουτ για το 36-46 (19').

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στην τρίτη περίοδο. Με τον Νιλικίνα να ξεκινά στην πεντάδα και τον Γουόρντ να στέλνει τη διαφορά στους 20 (44-64, 23'). Το σκορ πήγε πολύ ψηλά από πλευράς Πειραιωτών, με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια (52-75, 26') και φυσιολογικά το Μαρούσι δεν άντεξε.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωράει σε rotation και τον Ολυμπιακό να φτάνει σε άνετη επικράτηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 15 (3/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Νικολαΐδης, Κινγκ 6 (0/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Ιορδάνου 4, Μπριγκς 8 (5 ριμπάουντ), Καρακώστας 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Μέικον 20 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τουλιάτος, Χατζηδάκης 3, Γουίλιαμς 15 (8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γιαννόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόρντ 14 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Βεζένκοβ 15 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 12 (2), Μιλουτίνοβ 6 (3 ασίστ), Νιλικίνα 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 7 (1/1 τρίποντο, 2 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 11 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 6 (5 ριμπάουντ), Χολ 4.