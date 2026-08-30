Μεταγραφικό παζάρι: Πότε είναι η διορία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ο μεταγραφικός «πυρετός» επικράτησε σε κάθε σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου, με φανταχτερά ονόματα και γερά πορτοφόλια να αναδιαμορφώνουν το τοπίο στα κορυφαία πρωταθλήματα. Μεταγραφές όπως εκείνες του Γιάν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι, του Ρόδρι στη Μπαρτσελόνα ή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι κατάφεραν να προκαλέσουν ντόρο στο μεταγραφικό παζάρι, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα πολύ χρόνο... ζωής για το 2026.
Κι όσο ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάγκη για ταχύτητα στις κινήσεις των ομάδων για να ολοκληρώσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες, προτού πέσει αυλαία στο θερινό «παράθυρο». Τα χρονικά περιθώρια μάλιστα είναι πολύ κλειστά στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία), καθώς εκεί η προθεσμία λήγει το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου με διαφορά κάποιων ωρών.
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