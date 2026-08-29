Έσβησε τα πάντα στο Instagram μετά τη μεταγραφή: Η Έστερ Γκονζάλες, η ομοφυλοφιλία και η Σαουδική Αραβία

Παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2023 με την εθνική ομάδα της Ισπανίας και πρώτη σκόρερ στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, η Έστερ Γκονζάλες υπέγραψε στην Αλ Καντσία στην Σαουδική Αραβία.

Ενώ δεν είχε κρύψει ποτέ προηγουμένως την ομοφυλοφιλία της, η 33χρονη επιθετικός διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της με την σύζυγό της και το παιδί της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της επαγγελματικής μου καριέρας, αλλά πηγάζει από αυστηρά προσωπικούς λόγους», έγραψε η Έστερ Γκονζάλες στις 3 Αυγούστου, ανακοινώνοντας τη λήξη του συμβολαίου της με την Γκόθαμ FC μετά από τρία χρόνια με την Νιου Τζέρσεϊ (ΗΠΑ).

Περίπου είκοσι ημέρες αργότερα, η 33χρονη επιθετικός, πρώτη σκόρερ στο Euro 2025 και νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023 με την Ισπανία (57 συμμετοχές, 37 γκολ), εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Αλ Καντσία, μια ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ της Σαουδικής Αραβίας.

Μια απροσδόκητη τροπή των γεγονότων για την παίκτρια που είχε αγωνιστεί προηγουμένως για την Ατλέτικο Μαδρίτης (183 αγώνες μεταξύ 2013 και 2019) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (77 συμμετοχές από το 2021 έως το 2023), κυρίως λόγω της ιδιωτικής της ζωής.

Μητέρα ενός παιδιού που γεννήθηκε τον Ιανουάριο, η Έστερ Γκονζάλες παραδέχθηκε δημόσια την ομοφυλοφιλία της μέχρι τη μεταγραφή της στην Σαουδική Αραβία, μια χώρα όπου οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ποινικοποιούνται.

Από τότε που ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή της στην Αλ Καντσια, η Ισπανίδα επιθετικός διέγραψε όλες τις αναρτήσεις από τον λογαριασμό της στο Instagram που την έδειχναν με την σύζυγο και το παιδί της.

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει διαμάχη στην Ισπανία, ιδιαίτερα εντός της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, που αποδοκιμάζει «μια συνθηκολόγηση στους περιορισμούς που επιβάλλει αυτή η αραβική χώρα.

Μια παραχώρηση που συνδέεται με τους αυστηρούς κανόνες της, ακόμη και αν παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μια παράδοση, μόνο και μόνο για να υπογράψει ένα επικερδές συμβόλαιο», σημειώνει η ισπανική εφημερίδα El Mundo.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο μισθός της Έστερ Γκονζάλες (περίπου 480.000 ευρώ ετησίως στην Γκόθαμ ΦΚ) αναμένεται να διπλασιασθεί με την υπογραφή της στη Μέση Ανατολή, σε ένα πρωτάθλημα που ιδρύθηκε μόλις πριν από πέντε χρόνια. Σε αυτό το στάδιο, ούτε η παίκτρια ούτε ο νέος σύλλογός της έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πρόθεση να αποκρύψουν την ομοφυλοφιλία της, για να συμμορφωθούν με τους τοπικούς νόμους.