Μεξικό – Αγγλία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο διαιτητής θα σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 3:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1