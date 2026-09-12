Μοναδικό σκηνικό με Ντουπλάντις: «Το τερμάτισε» πίνοντας μπύρα μέσα από το παπούτσι του

Το περίφημο «shoey», η κάπως αηδιαστική, αλλά άκρως πωρωτική συνήθεια που έκανε viral ο Αυστραλός «πιλότος» της Formula 1, Ντάνιελ Ρικιάρντο, βρήκε τον νέο του εκπρόσωπο στον στίβο. Ο λόγος για τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αποφάσισε να πάει τους πανηγυρισμούς σε άλλο επίπεδο.

Στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης, ο Σουηδός υπεραθλητής μπορεί να μην κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά το εντυπωσιακό του άλμα στα 6,20 μέτρα ήταν υπεραρκετό για να του χαρίσει την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Εμμανουήλ Καραλή. Όμως, αυτό που έγινε viral δεν ήταν το άλμα, αλλά η στιγμή της απονομής.

Μετά τη λήξη του τελευταίου αγώνα της σεζόν, ο Ντουπλάντις κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες για να γιορτάσει με την οικογένεια και την παρέα του. Εκεί, ένας φίλος του τού πάσαρε ένα ποτήρι μπύρα. Αψηφώντας τις κάμερες και τους φωτογράφους που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής, ο Σουηδός πρωταθλητής έκανε την έκπληξη: έβγαλε το ιδρωμένο του παπούτσι, άδειασε μέσα τη μπύρα και την κατέβασε μονορούφι, χωρίς να αφήσει σταγόνα.

«Ήταν το πρώτο μου "shoey" και, τώρα που το σκέφτομαι πιο καθαρά, ήταν μάλλον αηδιαστικό», παραδέχτηκε λίγο αργότερα γελώντας. «Όταν όμως σε χτυπάει η αδρεναλίνη της νίκης, κάνεις τρελά πράγματα. Ο φίλος μου, ο Τζακ, μου έδωσε τη μπύρα και σκέφτηκα: "Ποιο είναι το πιο χαζό και ξεσηκωτικό πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή;". Έτσι, απλά γέμισα το παπούτσι μου και έκανα πρόποση!».