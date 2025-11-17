«Μου σηκώθηκε η τρίχα»: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επισκέφθηκε την Opap Arena και δηλώνει «ΑΕΚτζής μέχρι το τέλος»

Η ΑΕΚ προσκάλεσε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην OPAP Arena και ο Έλληνας τενίστας, μπαίνοντας για πρώτη φορά στο γήπεδο, αποκάλυψε πως «του σηκώθηκε η τρίχα».

«Είναι η πρώτη μου φορά. Παίρνω μία αίσθηση του πώς είναι να βλέπεις την ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής είμαι ενθουσιασμένος στο πόσο καλή δουλειά έκαναν με το νέο στάδιο. Πιστεύω έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα, δεν έχω μπει στα αποδυτήρια, αλλά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο για το τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής» είπε στο ΑΕΚ TV.

Για το πώς του φάνηκε η ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Είναι από τις πιο εντυπωσιακές, αναζωογονητικές ατμόσφαιρες μέσα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Όπως ξέρετε μένω στο Μονακό, τον περισσότερο χρόνο τον περνάω εκεί λόγω τενιστικών υποχρεώσεων. Έτυχε να δω κάποιους αγώνες εκεί, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το στάδιο της ΑΕΚ. Είναι από τις μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες που έχω πάρει μέχρι στιγμής. Με το που μπήκα μού σηκώθηκε η τρίχα».

Για το πώς προέκυψε η ΑΕΚ στη ζωή του: «Ο πατέρας μου ήταν φανατικός ΑΕΚτζής από το προάστιο Καρδίτσας και φαντάζομαι μου το πέρασε κι εμένα από πολύ μικρή ηλικία. Δεν ήταν ότι ήταν παθιασμένος και καθόταν κάθε Σαββατοκύριακο να δεις τους αγώνες. Αλλά έφτασε στο σημείο μου στο προάστιο να γράψει σε έναν μεγάλο τοίχο ένα τεράστιο ΑΕΚ κι έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα. Οπότε κάθε φορά που πήγαινα να δω τη γιαγιά μου, όταν ήταν εν ζωή, το έβλεπα κάθε φορά στο σπίτι της».

Για το αν υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στο τένις και το ποδόσφαιρο: «Η αφοσίωση, επιδεκτικότητα σε αυτό που κάνεις. Πολλά στοιχεία που βλέπω στο ποδόσφαιρα είναι στην εντέλεια. Πρέπει να εφαρμόσεις μία τακτική με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει πολλή στρατηγική για το πώς θα ακολουθήσεις το παιχνίδι, το τι αποφάσεις θα πάρεις, ώστε να βγεις στην επίθεση και να σκοράρεις. Οπότε υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Εγώ από μικρή ηλικία αγάπησα το ποδόσφαιρο, έπαιξα ποδόσφαιρο για τουλάχιστον 6-8 χρόνια της ζωής μου. Ήταν από τα μεγαλύτερά μου πάθη. Πίστευα πολύ καιρό ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω πώς κατέληξα να παίζω τένις και να κάνω το επάγγελμα που κάνω σήμερα, γιατί μία ζωή πίστευα ότι θα καταλήξω με καριέρα ποδοσφαιριστή. Οπότε το ποδόσφαιρο έχει μία πολύ κοντινή σχέση με τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά και με την οικογένειά μου”.

Για το αν έχει κάποιον αγαπημένο παίκτη στην ΑΕΚ: «Εγώ αγαπούσα πάντα την ομάδα ανεξαρτήτως ποιους παίκτες έχει. Πάντα έχουν την αγάπη μου, την υποστήριξή μου. Πάντα τους υποστηρίζω ακόμη κι όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, προσπαθώ να δω κάποια highlights για να την παρακολουθήσω».

Για το τι είναι η ΑΕΚ για εκείνον: «Η ΑΕΚ είναι αγάπη, πάθος, ένα μέρος του DNA μου, είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Νιώθω ΑΕΚΤζής μέχρι το τέλος, δηλαδή δεν πάει πιο πολύ. Νομίζω ότι αυτό που με εκπροσωπεί είναι η μαχητικότητα που βγάζω μέσα στο γήπεδο. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τα ίδια στοιχεία που έχει η ομάδα και η μαχητικότητα που βγάζουμε. Είναι κάτι που μας παρομοιάζει».