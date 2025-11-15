Ο Μελέτης Ηλίας για τις τρέλες που έχει κάνει για την ΑΕΚ: «Με κυνηγούσαν τα ΜΑΤ και μπήκε σε ζαχαροπλαστείο»

«Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε ο Μελέτης Ηλίας, με τον δημοφιλή ηθοποιό να μιλά για την επιστροφή της πετυχημένης σειράς «Το Σόι Σου» αλλά και για το ποιον ηθοποιό θα φανταζόταν να αναλαμβάνει τον ρόλο του στην επιτυχημένη κωμωδία του Alpha.

Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε αρχικά πως «δύο άνθρωποι περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία το sequel. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο Χαμπέας, που έλεγε ότι, άπαξ και ξεκινήσουμε πάλι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και η Βάσω η Λασκαράκη που έλεγε ότι θα κάνουμε πάνω από 35%. Εγώ, επειδή είχα δει την πραγματικότητα πως πάει, τους έλεγα ότι με ένα 18-20% να είμαστε ευχαριστημένοι».

Διαβάστε ακόμα: Ο ΑΕΚτζής Μελέτης Ηλίας την είπε στον «πράσινο» Νίκο Μάνεση: «Εμείς ρίξαμε μία 6άρα στην Ευρώπη»

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «ήμασταν όλοι γερασμένοι αλλά ακμαίοι και ορεξάτοι, με αγάπη για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτή η δουλειά με έκανε γνωστό στον κόσμο. Αν δεν ήμουν εγώ, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για μένα από τους καλύτερους».

Όσον αφορά τα δοκιμαστικά που έκανε για εκπομπές τα τελευταία χρόνια, ο Μελέτης Ηλίας σημείωσε ότι «έκανα δοκιμαστικά σε πολλά τηλεπαιχνίδια. Πέρασα και από το Cash or Trash πριν τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά».

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε και για τις τρέλες που έχει κάνει για την ΑΕΚ, αποκαλύπτοντας πως άργησε να πάει σε πρεμιέρα γιατί ήταν στο ΟΑΚΑ που η ΑΕΚ έπαιζε με την Μπάγερν: «Ε πότε θα ξαναπαίζαμε με την Μπάγερν; Με κάτι Τσέλιε παίζαμε. Η Σμαράγδα Καρύδη μου έλεγε, καλά τόσο αναίσθητος είσαι; Έχουμε πρεμιέρα».

Είπε κιόλας πως τον έχουν κυνηγύσει ΜΑΤ, καθώς βρέθηκε σε μία συμπλοκή και για να γλιτώσει μπήκε σε ένα ζαχαροπλαστείο στο γήπεδο της ΑΕΚ τρώγοντας εργολάβους. «Αντί να φάω ξύλο έτρωγα εργολάβους, το αγαπημένο μου γλυκό».

v-de8sruie5sc9