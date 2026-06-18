Μουντιάλ 2026: Ανησυχία για τον πατέρα του Μέσι - Η ανακοίνωση της οικογένειας για την υγεία του

Με τον Λιονέλ Μέσι να «κεντά» ήδη με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026, η «επέλασή» του παίρνει διαφορετική διάσταση, αν αναλογιστεί κανείς πως ο διεθνής άσος παίζει με την ανησυχία της υγείας του πατέρα του.

Πρόσφατα, η οικογένεια επιβεβαίωσε πως ο πατέρας του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της ιστορίας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, για το οποίο δέχεται θεραπεία και ανταποκρίνεται σε αυτή θετικά.

Παράλληλα, οι συγγενείς του, στην ανακοίνωσή τους, ζητούν σεβασμό στην προσωπική τους ζωή και επικρίνουν την έλλειψη ευδιακρισίας κάποιοων μέσων που διακινούν το θέμα υγείας του κ. Χόρχε Μέσι.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μέσι

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας δυσαρέσκεια για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και διακριτικότητας με την οποία ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό και οικογενειακό θέμα.

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Η οικογένεια επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μόνο οι πιο στενοί συγγενείς διαθέτουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του Χόρχε. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή.

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τις εκδηλώσεις αγάπης, σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχουμε δεχθεί και ζητούμε να διαφυλαχθούν η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προσωπική ζωή του Χόρχε και ολόκληρης της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».