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Μυθικός Μέσι: Έσπασε «μόνο» επτά ρεκόρ σε ένα ματς...και έχει ακόμα

Ο Λιονέλ Μέσι διέλυσε όλα τα ρεκόρ στο ματς της Αργεντινής με την Αλγερία, γράφοντας μία ακόμα χρυσή σελίδα στην μοναδική καριέρα του.

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Newsroom
Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι στο ματς Αργεντινή - Αλγερία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/AMY KONTRAS
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Οι χαρακτηρισμοί έχουν στερέψει πλέον για να περιγράψει κάποιος όλα αυτά που κάνει ο Λιονέλ Μέσι, στα 39 του, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Η ιστορική του εμφάνιση στον εναρκτήριο αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αλγερία (σ.σ 3-0 με χατ-τρικ δικό του), συνοδεύτηκε από το σπάσιμο επτά ρεκόρ, γράφοντας μία ακόμα σελίδα στα μοναδικά του κατορθώματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λίο Μέσι:

  • έγινε ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), κάτι που αναμένεται να κάνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αγωνιστεί κόντρα στο Κονγκό
  • έπιασε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ των Μουντιάλ, τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε με 16 τέρματα, με το πιθανότερο να τον ξεπεράσει στα επόμενα ματς
  • πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο
  • σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει τουλάχιστον δύο γκολ σε αγώνα Μουντιάλ,
  • ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ της Αργεντινής στην διοργάνωση και ο γηραιότερος με χατ-τρικ
  • η Αλγερία έγινε η 11η ομάδα κόντρα στην οποία ο Μέσι σκοράρει, κάτι που αποτελεί φυσικά ρεκόρ, αφού κανείς άλλος δεν έχει βρει δίχτυα απέναντι σε τόσες χώρες. (Οι υπόλοιπες 10 είναι: Σερβία, Μεξικό, Νιγηρία, Βοσνία, Ιράν, Κροατία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία)
  • το πρώτο και το 3ο γκολ του Μέσι σημειώθηκαν εκτός περιοχής. Έτσι, ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 γκολ εκτός περιοχής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Βραζιλιάνο, Ριβελίνο.

 

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