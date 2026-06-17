Μυθικός Μέσι: Έσπασε «μόνο» επτά ρεκόρ σε ένα ματς...και έχει ακόμα

Οι χαρακτηρισμοί έχουν στερέψει πλέον για να περιγράψει κάποιος όλα αυτά που κάνει ο Λιονέλ Μέσι, στα 39 του, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Η ιστορική του εμφάνιση στον εναρκτήριο αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αλγερία (σ.σ 3-0 με χατ-τρικ δικό του), συνοδεύτηκε από το σπάσιμο επτά ρεκόρ, γράφοντας μία ακόμα σελίδα στα μοναδικά του κατορθώματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λίο Μέσι:

έγινε ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), κάτι που αναμένεται να κάνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αγωνιστεί κόντρα στο Κονγκό

Παγκοσμίου Κυπέλλου (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), κάτι που αναμένεται να κάνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αγωνιστεί κόντρα στο Κονγκό έπιασε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ των Μουντιάλ, τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε με 16 τέρματα, με το πιθανότερο να τον ξεπεράσει στα επόμενα ματς

πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο

της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει τουλάχιστον δύο γκολ σε αγώνα Μουντιάλ,

🚨🇦🇷 Lionel Messi (38) has had a truly HISTORIC performance... 🐐



🥇 Messi is now Argentina's OLDEST ever World Cup goalscorer



🥇 Messi is now the OLDEST ever player to score a World Cup brace



🥇 Messi gets his FIRST World Cup hat-trick



🥇 Messi is now the joint highest… pic.twitter.com/rJ7rMHNdt0 — EuroFoot (@eurofootcom) June 17, 2026

ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ της Αργεντινής στην διοργάνωση και ο γηραιότερος με χατ-τρικ

στην διοργάνωση και ο γηραιότερος με χατ-τρικ η Αλγερία έγινε η 11η ομάδα κόντρα στην οποία ο Μέσι σκοράρει, κάτι που αποτελεί φυσικά ρεκόρ, αφού κανείς άλλος δεν έχει βρει δίχτυα απέναντι σε τόσες χώρες. (Οι υπόλοιπες 10 είναι: Σερβία, Μεξικό, Νιγηρία, Βοσνία, Ιράν, Κροατία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία)

το πρώτο και το 3ο γκολ του Μέσι σημειώθηκαν εκτός περιοχής. Έτσι, ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 γκολ εκτός περιοχής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Βραζιλιάνο, Ριβελίνο.