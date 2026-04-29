Μουντιάλ 2026: Απουσία του Ιράν από την συνάντηση της FIFA στον Καναδά - Ο λόγος

Οι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου από το Ιράν δεν θα παραστούν στη συνάντηση της FIFA στον Καναδά, λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς των μεταναστευτικών αρχών» στο αεροδρόμιο του Τορόντο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency.

Σύμφωνα πάντως με δήλωση του πρόεδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο δεν τίθεται θέμα μη παρουσίας του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Ιράν στο FIFA World Cup 2026 έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο συζητήσεων, κυρίως λόγω του ευρύτερου γεωπολιτικού σκηνικού και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο η FIFA, έχει κάνει ξεκάθαρο ότι το ποδόσφαιρο «πρέπει να μείνει έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις».