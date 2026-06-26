Μενού

Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία η Κάτια Ίτζελ Γκαρσία - Η πρώτη Μεξικανή διαιτητής σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Μεξικανή Κάτια Ίτζελ Γκαρσία έγραψε ιστορία στο ματς Ολλανδία - Τυνησία για το Μουντιάλ 2026. Δείτε τον λόγο.

Reader symbol
Newsroom
Κάτια Ιτζέλ Γκαρσία
Η Μεξικανή διαιτητής Κάτια Ιτζέλ Γκαρσία | YouTube/AFP Español
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μία ακόμα ιστορική στιγμή καταγράφηκε στο Μουντιάλ 2026, καθώς η Κάτια Ίτζελ Γκαρσία έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής από το Μεξικό που διαιτήτευσε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η 34χρονη Γκαρσία ορίστηκε να σφυρίξει τον αγώνα Ολλανδία - Τυνησία και πέρασε στην ιστορία του μεξικανικού ποδοσφαίρου. Αποτελεί διεθνής στη FIFA από το 2019 και τον Μάρτιο του 2024 έγινε η πρώτη γυναίκα ρέφερι τα τελευταία 20 χρόνια στη Liga MX του Μεξικού.

Είναι η ίδια διαιτητής, η οποία στον αγώνα της 19ης Ιουνίου μεταξύ ΗΠΑ - Αυστραλίας, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο με έναν χυμό τουρσί για τον διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ που έπαθε κράμπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Είναι η τρίτη γυναίκα που διαιτητεύει αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ και την Αμερικανίδα Τόρι Πένσο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ