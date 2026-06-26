Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία η Κάτια Ίτζελ Γκαρσία - Η πρώτη Μεξικανή διαιτητής σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Μία ακόμα ιστορική στιγμή καταγράφηκε στο Μουντιάλ 2026, καθώς η Κάτια Ίτζελ Γκαρσία έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής από το Μεξικό που διαιτήτευσε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η 34χρονη Γκαρσία ορίστηκε να σφυρίξει τον αγώνα Ολλανδία - Τυνησία και πέρασε στην ιστορία του μεξικανικού ποδοσφαίρου. Αποτελεί διεθνής στη FIFA από το 2019 και τον Μάρτιο του 2024 έγινε η πρώτη γυναίκα ρέφερι τα τελευταία 20 χρόνια στη Liga MX του Μεξικού.

Είναι η ίδια διαιτητής, η οποία στον αγώνα της 19ης Ιουνίου μεταξύ ΗΠΑ - Αυστραλίας, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο με έναν χυμό τουρσί για τον διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ που έπαθε κράμπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Είναι η τρίτη γυναίκα που διαιτητεύει αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ και την Αμερικανίδα Τόρι Πένσο.