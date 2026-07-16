Γιατί το 5 στη φανέλα είναι ένας ιερός αριθμός για την ποδοσφαιρική ομάδα της Αργεντινής

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού (15/7) ημιτελικού αγώνα μεταξύ Αγγλίας - Αργεντινής, λίγο μετά το γκολ της Αγγλίας και πριν το κρίσιμο επτάλεπτο που η ομάδα του Σκαλόνι γύρισε το ματς, ο speaker του αγώνα σχολιάζοντας μια φάση με τον Λεάντρο Παρέδες, τον αμυντικό μέσο της Αργεντινής με τη φανέλα νούμερο 5, υπογράμμισε πως ο αριθμός αυτός μόνο τυχαίος δεν είναι για την Αλμπισελέστε.

Το έθνος που λατρεύει τη φανέλα με το Νο. 10 περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη, έχει επίσης μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του για τη φανέλα με το Νο. 5.

Η φάνελα Νο. 5 της Αργεντινής

Η φανέλα με το Νο. 5 είναι αναμφισβήτητα η πιο εμβληματική στην Αργεντινή όπως γράφει και το The Atheltic.

Κατά την παράδοση της αργεντίνικης ομάδας, ο ποδοσφαιρικός αγώνας είναι σαν μια μάχη μεταξύ του Νο. 10 και του Νο. 5. Το Νο. 10 κινείται ανάμεσα στις γραμμές προσφέροντας στιγμές επιθετικής μαγείας και Νο. 5 κινείται στο γήπεδο μπροστά από την άμυνα, καταβροχθίζοντας τη μπάλα.

Από το 1990, η Αργεντινή δίνει αυστηρά τη φανέλα με το νούμερο 5 σε έναν αμυντικό μέσο.

Η ομάδα της Αργεντινής | Buda Mendes/Getty Images

Ο αριθμός αυτός εδραιώθηκε μέσα από εμβληματικούς, σκληροτράχηλους μέσους. Στα Παγκόσμια Κύπελλα, αυτοί οι παίκτες ήταν οι Φερνάντο Ρεντόντο, Ματίας Αλμέιδα, Εστεμπάν Καμπιάσο, Μάριο Μπολάτι, Φερνάντο Γκάγκο.

Στην Ευρώπη, ενώ υπάρχει κάποια διαφορά στη χρήση του Νο. 4 και του Νο. 6, υπάρχουν αμφιβολίες για την ακριβή ταυτότητα του Νο. 5. Μια μικρή εξαίρεση αποτελεί το Βέλγιο και η Ολλανδία, όπου το αυστηρά αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιείται στην αμυντική γραμμή σημαίνει ότι το Νο. 5 παίζει συχνά ως αριστερός μπακ, αλλά αλλού είναι ο αριθμός ενός κεντρικού αμυντικού.