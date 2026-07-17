Η FIFA ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό κατά το οποίο Αργεντινοί ποδοσφαιριστές έφεραν ένα πανό στο γήπεδο που έγραφε «Τα Νησιά Φώκλαντ είναι Αργεντινή» μετά τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί διεξοδική έρευνα, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε ότι κατανοεί τις ενέργειες των παικτών του.

Τα Νησιά Φώκλαντ, ένα βρετανικό αρχιπέλαγος που βρίσκεται 600 χλμ. από τις ακτές της Αργεντινής, παραμένουν ένα ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Μπουένος Άιρες, που συνεχίζουν να αμφισβητούν την κυριαρχία τους.

Το 1982, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών μετά την εισβολή της Αργεντινής στο αρχιπέλαγος. Οι βρετανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τα Φώκλαντ μετά από 74 ημέρες μαχών που είχαν ως τραγικό απολογισνό τον θάνατο 649 Αργεντινών και 255 Βρετανών.

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Την Τετάρτη, μετά τη νίκη τους με 2-1 επί της Αγγλίας στην Ατλάντα των ΗΠΑ, οι Αργεντινοί παίκτες άνοιξαν ένα πανό στο γήπεδο που έγραφε ότι «τα Νησιά Φώκλαντ είναι Αργεντινή», σε προφανή παραβίαση των κανονισμών της FIFA, που απαγορεύουν οποιεσδήποτε πολιτικές διαδηλώσεις εντός του σταδίου κατά την διάρκεια των τουρνουά.

«Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία, η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εξετάζει επί του παρόντος τα πρακτικά των αγώνων και αξιολογεί τις σχετικές περιστάσεις πριν αποφασίσει για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα», αναφέρρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ σίγουρα είναι», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. «Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ότι η πολιτική δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο. Αυτό το θέμα εξαρτάται τώρα από την FIFA. Αναμένω από την FIFA να διεξάγει διεξοδική έρευνα», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Βρετανός Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι αρχικά φάνηκε να θέλει να υποβαθμίσει την κατάσταση: «Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η κατάσταση με τα Φώκλαντ επιλύεται μέσω σοφής διπλωματίας, όχι μέσω φθηνών πατριωτικών χειρονομιών».

Την Πέμπτη, ωστόσο, δήλωσε ότι κατανοεί τους παίκτες της εθνικής ομάδας. Το συναίσθημα για τα Φώκλαντ «είναι ένα συναίσθημα που συμμερίζονται όλοι οι Αργεντινοί και είναι απολύτως θεμιτό και έγκυρο να θέλουν να το εκφράσουν», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό El Observador.

«Πράγματι, τα Νησιά Φώκλαντ είναι Αργεντινή και θα τα ανακτήσουμε», υποστήριξε ο κ. Μιλέι, «αλλά θα το κάνουμε διπλωματικά, με νοημοσύνη στις ενέργειές μας».

Σύμφωνα με τα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης, το πανό ήταν μια αυτοσχέδια δημιουργία, που κατασκευάσθηκε την ημέρα του αγώνα από μια ομάδα Αργεντινών οπαδών στην Ατλάντα χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι από το ξενοδοχείο τους.

Σύμφωνα με ένα μέλος της ομάδας, μιλώντας στο διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Infobae, ξεδίπλωσαν το πανό στις κερκίδες. Στη συνέχεια, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, αφού εντοπίσθηκαν από έναν φύλακα ασφαλείας, το πέταξαν στο γήπεδο. Οι παίκτες το πήραν και το επέδειξαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα των Φώκλαντ έχει παρεισφρήσει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο, η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία στα προημιτελικά χάρη σε δύο ιστορικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα (2-1), συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου γκολ με το «Χέρι του Θεού», το οποίο ο αείμνηστος «Ντιεγκίτο» περιέγραψε ως «συμβολική εκδίκηση εναντίον των Άγγλων».

Ο ανεπίσημος ύμνος των Αργεντινών οπαδών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, «La Cuarta Estrella» (σ.σ. Το Τέταρτο Αστέρι), περιέχει επίσης μια αναφορά στο αμφισβητούμενο αρχιπέλαγος: «Για τα Φώκλαντ, για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο παιχνίδι του Λέο (Μέσι), Αργεντινή, θέλω να σε δω δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια».