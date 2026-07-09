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Μουντιάλ 2026: Έσταξε φαρμάκι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του Μαρόκου για τον Γιαμάλ

Με ένα άκρως αιχμηρό σχόλιο, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου μίλησε για τον Λαμίν Γιαμάλ.

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Γιαμάλ - Ισπανία
Ο Λαμίν Γιαμάλ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/JEFFREY MCWHORTER
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Με ένα...πικρόχολο σχόλιο τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου, Φουζί Λεκζά για τον Λαμίν Γιαμάλ, μιλώντας σε ντοκιμαντέρ.

Ο Λεκζά, ξεκαθάρισε ότι διατηρεί καλές σχέσεις μαζί του και πως είχε προσπαθήσει να τον πείσεινα αγωνιστεί με τους Αφρικανούς, αλλά τελικά επέλεξε την Εθνική Ισπανίας.

Σύμφωνα με το περιοδικό Onze Mondial, και όπως προκύπτει από το σχόλιό του, ο Λεκζά μάλλον δεν συγχωρεί την επιλογή του Γιαμάλ αφού ανέφερε πως: «Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό που να λέγεται Γιαμάλ».

 

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