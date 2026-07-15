Μουντιάλ 2026: Έστησαν πάρτι στους δρόμους της Μαδρίτης μετά την πρόκριση στον τελικό

Η Ισπανία εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ επικρατώντας με 2-0 της Γαλλίας και έβγαλε τους φίλαθλους στους δρόμους ρίχνοντάς τους σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Από νωρίς οι δρόμοι, οι πλατείες και τα μπαρ «ντύθηκαν» σε κοκκινοκίτρινα χρώματα. Η Plaza de Colón στο κέντρο της Μαδρίτης έγινε για λίγες ώρες η «Πλατεία της Εθνικής Ισπανίας» και αποτέλεσε το κέντρο των πανηγυρισμών με χιλιάδες να τραγουδούν ρυθμικά «¡Yo soy español, español, español!».

🇪🇸🎉 Así celebró la afición española la clasificación a la final del Mundial 2026 tras la victoria frente a Francia. Banderas, cánticos, abrazos y una euforia que se siente incluso a través de la pantalla. ❤️💛



Miles de hinchas salieron a festejar un triunfo que ilusiona a todo… pic.twitter.com/LN7hm32SNd — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 15, 2026

🇪🇸🎉 Así celebró la afición española la clasificación a la final del Mundial 2026 tras la victoria frente a Francia. Banderas, cánticos, abrazos y una euforia que se siente incluso a través de la pantalla. ❤️💛



Miles de hinchas salieron a festejar un triunfo que ilusiona a todo… pic.twitter.com/LN7hm32SNd — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 15, 2026

Festa no centro (Sol) de Madrid com a classificação da Espanha para a final. pic.twitter.com/edFQfjrTpT — Ingenieros del Athletico (@engathletico) July 14, 2026

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Μετά από μια αξέχαστη νύχτα χαράς, ολόκληρη η Ισπανία περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα προκύψει απόψε από τον νικητή της αναμέτρησης Αργεντινή - Αγγλία.