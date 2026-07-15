Μουντιάλ 2026: Έστησαν πάρτι στους δρόμους της Μαδρίτης μετά την πρόκριση στον τελικό

Η Ισπανία εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ επικρατώντας με 2-0 της Γαλλίας και έβγαλε τους φίλαθλους στους δρόμους ρίχνοντάς τους σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.
Από νωρίς οι δρόμοι, οι πλατείες και τα μπαρ «ντύθηκαν» σε κοκκινοκίτρινα χρώματα. Η Plaza de Colón στο κέντρο της Μαδρίτης έγινε για λίγες ώρες η «Πλατεία της Εθνικής Ισπανίας» και αποτέλεσε το κέντρο των πανηγυρισμών με χιλιάδες να τραγουδούν ρυθμικά «¡Yo soy español, español, español!».
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Μετά από μια αξέχαστη νύχτα χαράς, ολόκληρη η Ισπανία περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα προκύψει απόψε από τον νικητή της αναμέτρησης Αργεντινή - Αγγλία.
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