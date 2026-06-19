Μουντιάλ 2026: Η αδελφή του Ρονάλντο «κατακεραυνώνει» τους επικριτές - «Είστε αχάριστοι και αδαείς»

Η Έλμα Αβέιρο, η αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, πήρε το...«όπλο» της και ξεκίνησε αντάρτικο στα social media για να τον υπερασπιστεί από το πρόσφατο κύμα κριτικής για την απόδοσή του στο Μουντιάλ 2026.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής για τα κακά αποτελέσματα, με πολλούς να θεωρούν πως αποδείχθηκε κατώτερος των προσδοκιών στον αφώνα με το Κονγκό.

Μέσω των social media η Έλμα Αβέιρο τοποθετήθηκε απαντώντας στα κακεντρεχή σχόλια που ακολούθησαν την κακή εικόνα του διεθνούς άσου, στο ισόπαλο 1-1.

Ανάρτηση της Έλμα Αβέιρο υπέρ του Κριστιάνο | Instagram - elma_oficial

Αδελφή Ρονάλντο: «Είστε αχάριστοι και αδαείς»

Στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η αδελφή του κορυφαίου παίκτη σχολίασε δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας O Jogo, σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί αρκετών διεθνών ποδοσφαιριστών κατακλύστηκαν από σχόλια φιλάθλων όχι της Πορτογαλίας για τον Ρονάλντο, γραμμένα στα αγγλικά και τα αραβικά.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες ζητούσαν περισσότερο σεβασμό προς τον αρχηγό της Εθνικής και περισσότερες πάσες από αυτόν προς τους συμπαίκτες του, μετά τον αγώνα με το Κονγκό, στον οποίο ο 41χρονος επιθετικός είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα με τη φανέλα των Ιβήρων.

«Δεν σέβονται ούτε τη δική τους οικογένεια, πόσο μάλλον έναν άνθρωπο που δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και βρίσκεται εκεί από αγάπη. Αχάριστοι και αδαείς», ήταν η αντίδρασή της.