Κριστιάνο Ρονάλντο: Όσα ...δεν έκανε στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας - Τα αρνητικά ρεκόρ

Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι διέλυσε όλα τα ρεκόρ στο ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αλγερία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έκανε όλα..λάθος στην δική του πρεμιέρα, στο ματς Πορτογαλία - Κονγκό 1-1.
Ο CR7 ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του, παρότι ξεκίνησε ισοφαρίζοντας ένα μεγάλο ρεκόρ, αυτό των συμμετοχών σε έξι συναπτά Παγκόσμια Κύπελλα.
Ο 41χρονος σταρ της Αλ Νασρ τράβηξε τα βλέμματα, όχι λόγω των επιδόσεών του αλλά για την αρνητική του εμφάνιση.
Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 10 σερί ματς μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ, Euro) χωρίς να σημειώσει γκολ.
Στο ματς με το Κονγκό, ο CR7 αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο χωρίς να δώσει κάποια ασίστ, χωρίς σουτ στον στόχο, χωρίς ντρίμπλα, χωρίς κάποια πάσα - «κλειδί», πραγματοποίησε 21 πάσες (οι 19 επιτυχημένες), κέρδισε δύο από τις τρεις εναέριες μονομαχίες και έχασε τρεις φορές την κατοχή της μπάλας.
Μόνο τυχαίο μάλλον δεν ήταν, πως ο 41χρονος επιθετικός κατευθύνθηκε μόνος προς τα αποδυτήρια στη λήξη του αγώνα, αφού πρώτα έκανε μια χειραψία με μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό και χειροκρότησε τον κόσμο.
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