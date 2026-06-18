Κριστιάνο Ρονάλντο: Όσα ...δεν έκανε στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας - Τα αρνητικά ρεκόρ

Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι διέλυσε όλα τα ρεκόρ στο ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αλγερία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έκανε όλα..λάθος στην δική του πρεμιέρα, στο ματς Πορτογαλία - Κονγκό 1-1.

Ο CR7 ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του, παρότι ξεκίνησε ισοφαρίζοντας ένα μεγάλο ρεκόρ, αυτό των συμμετοχών σε έξι συναπτά Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο 41χρονος σταρ της Αλ Νασρ τράβηξε τα βλέμματα, όχι λόγω των επιδόσεών του αλλά για την αρνητική του εμφάνιση.

Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 10 σερί ματς μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ, Euro) χωρίς να σημειώσει γκολ.

Στο ματς με το Κονγκό, ο CR7 αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο χωρίς να δώσει κάποια ασίστ, χωρίς σουτ στον στόχο, χωρίς ντρίμπλα, χωρίς κάποια πάσα - «κλειδί», πραγματοποίησε 21 πάσες (οι 19 επιτυχημένες), κέρδισε δύο από τις τρεις εναέριες μονομαχίες και έχασε τρεις φορές την κατοχή της μπάλας.

Μόνο τυχαίο μάλλον δεν ήταν, πως ο 41χρονος επιθετικός κατευθύνθηκε μόνος προς τα αποδυτήρια στη λήξη του αγώνα, αφού πρώτα έκανε μια χειραψία με μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό και χειροκρότησε τον κόσμο.

🚨🇵🇹 𝗦𝗧𝗔𝗧: Cristiano Ronaldo's World Cup performance vs Congo!



• 0 goals

• 0 assists

• 0 shots on target

• 0 dribbles

• 0 key passes

• 25 touches

• 19/21 passes (90%)

• 0/0 ground duels

• 2/3 aerial duels

• 3 possession lost pic.twitter.com/1fKjXyLmpv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026