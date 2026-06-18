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Κριστιάνο Ρονάλντο: Όσα ...δεν έκανε στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας - Τα αρνητικά ρεκόρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απογοήτευσε στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας απέναντι στο Κονγκό για το Μουντιάλ 2026. Δείτε όσα...δεν έκανε.

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Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς Πορτογαλία - Κονγκό | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MIGUEL A. LOPES
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Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι διέλυσε όλα τα ρεκόρ στο ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αλγερία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έκανε όλα..λάθος στην δική του πρεμιέρα, στο ματς Πορτογαλία - Κονγκό 1-1.

Ο CR7 ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του, παρότι ξεκίνησε ισοφαρίζοντας ένα μεγάλο ρεκόρ, αυτό των συμμετοχών σε έξι συναπτά Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο 41χρονος σταρ της Αλ Νασρ τράβηξε τα βλέμματα, όχι λόγω των επιδόσεών του αλλά για την αρνητική του εμφάνιση.

Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 10 σερί ματς μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ, Euro) χωρίς να σημειώσει γκολ.

Στο ματς με το Κονγκό, ο CR7 αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο χωρίς να δώσει κάποια ασίστ, χωρίς σουτ στον στόχο, χωρίς ντρίμπλα, χωρίς κάποια πάσα - «κλειδί», πραγματοποίησε 21 πάσες (οι 19 επιτυχημένες), κέρδισε δύο από τις τρεις εναέριες μονομαχίες και έχασε τρεις φορές την κατοχή της μπάλας.

Μόνο τυχαίο μάλλον δεν ήταν, πως ο 41χρονος επιθετικός κατευθύνθηκε μόνος προς τα αποδυτήρια στη λήξη του αγώνα, αφού πρώτα έκανε μια χειραψία με μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό και χειροκρότησε τον κόσμο.

 

 

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