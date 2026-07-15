Μουντιάλ 2026: Η Βικτόρια Μπέκαμ δεν χάρηκε και πολύ για το γκολ της Αγγλίας - Ο λόγος

Για ακόμη μια φορά το όνομα της Βικτόρια Μπέκαμ κυκλοφορεί παντού στο διαδίκτυο. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η ..μετριοπαθής αντίδρασή της στο νικητήριο γκολ της Αγγλίας απέναντι στη Νορβηγία, όσο παρακολουθούσε τον κρίσιμο αγώνα του Μουντιάλ.
Όσο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας φαίνονταν να πανηγυρίζουν με ενθουσιασμό, όπως κατέγραψαν φωτογραφίες, η Βικτόρια δεν σήκωσε καν το βλέμμα της, προκαλώντας οχετό σχολίων στο Ίντερνετ.
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Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έσπευσε να απαντήσει με χιούμορ στις αντιδράσεις, γράφοντας ότι η σύζυγός του «πανηγύριζε από μέσα της», βάζοντας τέλος στις εικασίες ότι δεν χάρηκε το γκολ.
Πάντως, η σχέση της Βικτόρια Μπέκαμ με το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ ακλόνητη. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι δεν είναι φανατική φίλαθλος, ενώ στο ντοκιμαντέρ BECKHAM του Netflix είχε αποκαλύψει πως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, ήταν όταν «είχε μπει στο μάτι» των Άγγλων οπαδών μετά το Μουντιάλ του 1998.
Τότε, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε κατηγορηθεί για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή, μετά την αποβολή του στον αγώνα. Όπως αποκάλυψε η Βικτόρια, οι αποδοκιμασίες δεν είχαν σταματίσει στον ποδοσφαιριστή, καθως δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι τραγουδούσαν υβριστικά συνθήματα εναντίον της.
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